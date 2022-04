Grüne Banken-Produkte am Pranger

Einer AK-Studie zufolge sind nachhaltige Investments oft nicht nachprüfbar.

Wien. Selbst beim besten Willen ist es nicht so einfach, wirklich nachhaltig zu investieren. Denn nicht alles, was sich grün nennt, ist auch grün – zumindest ist das oft schwer nachzuprüfen. Zu diesem Ergebnis kommt die Arbeiterkammer in einer Studie über nachhaltige Finanzprodukte – mit Schwerpunkt auf nachhaltige Investmentfonds. Gecheckt wurde auch die Qualität der Beratung. Dafür betrieben die Konsumentenschützer bei 16 Finanzinstituten Mystery Shopping.

Eine Investition ist laut EU erst nachhaltig, wenn sie wesentlich zur Verwirklichung von Umweltzielen beiträgt. Weiters müssen internationale soziale und arbeitsrechtliche Mindeststandards eingehalten werden. Dafür müssen Finanzdienstleister offenlegen, inwiefern Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren bei der Anlageentscheidung berücksichtigt werden, erklärte die Arbeiterkammer.

In Österreich sei die Regulierung „zu sanft“, resümierten die AK-Experten. Da klare Definitionen bzw. Mindestgrenzen fehlten, was im Sinne von Artikel 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung als nachhaltig gilt, definierten Finanzinstitute selbst, welcher Fonds nachhaltig sei. „So können Finanzprodukte als nachhaltig eingestuft werden, selbst wenn nur ein Prozent des Fondsvolumens tatsächlich nachhaltig ist“, so die Kritik.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.04.2022)