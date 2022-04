„Wir brauchen mehr Waffen“

Krieg in der Ukraine

Krieg in der Ukraine

Das Land bereitet sich auf eine russische Offensive im Osten vor und fordert Deutschland auf, mehr Ausrüstung zu liefern.

Kiew/Moskau/Berlin. „Hier in der Ukraine zählt jede Stunde, jede Minute“ – mit diesen Worten mahnte Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko, der Bruder des Kiewer Bürgermeisters, Vitali Klitschko, dringend schnelle Hilfe aus Deutschland ein. Angesichts der sich abzeichnenden russischen Offensive im Osten des umkämpften Landes sei deutsche Entschlossenheit vonnöten – um gegen Russland bestehen zu können, brauche die Ukraine dringend ein westliches Öl- und Gas-Embargo – „und mehr Waffen“.

Die Debatte über die letztgenannte Forderung nimmt indes langsam Fahrt auf: Am Sonntag dachten sowohl FDP-Fraktionschef Christian Dürr als auch der Grünen-Europapolitiker Reinhard Bütikofer laut über zusätzliche Waffenlieferungen an das überfallene Land nach. Gebremst werden derartige Vorstöße allerdings von der SPD, die mit Olaf Scholz den Bundeskanzler stellt. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) verwies auf Lieferprobleme der Bundeswehr. Es sei kaum möglich, die Ukraine direkt aus Bundeswehr-Beständen mit Waffen und Material zu versorgen, sagte sie der „Augsburger Allgemeinen“.

Laut einem Bericht der „Bild am Sonntag“ will die Ukraine nun direkt 35 „Marder“-Panzer beim deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall kaufen. Diese könnten allerdings erst nach und nach bis Jahresende geliefert werden, hieß es. Schnellere, direkte Lieferungen habe das deutsche Verteidigungsministerium verhindert. Laut einem Bericht der „Welt am Sonntag“ bemüht sich die Ukraine außerdem um eine Genehmigung der deutschen Bundesregierung für den Kauf von hundert Panzerhaubitzen vom Konzern Krauss-Maffei Wegmann.

Flughafen von Dnipro zerstört

In der Ostukraine bereitet man sich indes auf den Großangriff vor. Die russische Offensive sei „eine Frage von Tagen“, sagte Serhij Hajdaj, der Gouverneur des Gebiets Luhansk, zum „Corriere della Sera“. Am Sonntag griffen russische Truppen erneut den Flughafen von Dnipro an. Sowohl der Flughafen als auch die umliegende Infrastruktur seien zerstört worden, erklärte der für die ostukrainische Stadt zuständige Gouverneur. Es werde derzeit geprüft, ob es Todesopfer gebe.

Nach Berichten des britischen Nachrichtendiensts laufen die Vorbereitungen auf der russischen Seite der Front auf Hochtouren. Demnach versuche Moskau, die zunehmenden Verluste an Soldaten mit dem Einsatz früherer Militärbediensteter aufzufangen. Die russischen Streitkräfte bemühten sich darum, ihre Truppenstärke durch Personal aufzustocken, das in den vergangenen zehn Jahren aus dem Militärdienst ausgeschieden ist, teilte das britische Verteidigungsministerium am Sonntag in seinem regelmäßigen Geheimdienst-Update mit.

Nach dem Rückzug der russischen Truppen aus der Nordukraine werden in immer mehr Orten Massengräber mit Zivilisten gefunden. Westlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew meldeten die Behörden den Fund Dutzender Leichen. „Nahe der Tankstelle von Busowa haben wir heute noch tote Zivilisten in einer Grube gefunden“, sagte der Gemeindevorsteher Taras Didytsch in der Nacht im ukrainischen Fernsehen. Auf der Trasse von Kiew nach Schytomyr seien zudem nahe der Hauptstadt Leichen bei beschossenen Autos gefunden worden.

Die ukrainische Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa warf Russland am Sonntag vor, in allen Regionen der Ukraine Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben. Die Ukraine habe 5600 Fälle mutmaßlicher Kriegsverbrechen mit 500 Verdächtigen identifiziert. Dazu gehöre auch der Raketenangriff vom Freitag auf den Bahnhof der ostukrainischen Stadt Kramatorsk mit mehr als 50 Toten. Allein in der Region rund um die ukrainische Hauptstadt seien bisher mehr als 1200 Tote gefunden worden.

Mit einem baldigen Treffen zwischen dem ukrainischen Staatschef, Wolodymyr Selenskij, und dem russischen Machthaber, Wladimir Putin, rechnet man in Kiew indes nicht. Dem ukrainischen Chefunterhändler, David Arachamija, zufolge gebe es bei den Friedensverhandlungen keine greifbaren Fortschritte. Für Kiew bleibe die territoriale Einheit eine rote Linie. „Wir werden keine Gebiete aufgeben, und wir werden nichts anerkennen“, sagte er mit Blick auf die 2014 von Russland annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim und die ostukrainischen „Volksrepubliken“ Luhansk und Donezk. Putin hatte beide als unabhängige Staaten anerkannt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.04.2022)