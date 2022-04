Bilder vom Kuss bis zum Tod

„Ich liebe Porträts, in einem großen Sinn“, sagt Marlene Dumas: Blick in ihre Ausstellung im Palazzo Grassi.

„Open-end“ nennt Marlene Dumas ihre große Personale im Palazzo Grassi, die bis Jänner 2023 läuft. Ihre zentralen Themen sind Emotionen, Erotik und Begegnung.

Langsam füllt sich Venedig wieder. Es ist noch weit vom Brachialtourismus der Prä-Corona-Zeit entfernt, doch es bilden sich wieder kurze Warteschlangen vor dem Markusdom, die Tische rund um die Rialtobrücke sind gut gefüllt. Am anderen Ende der Stadt ist es noch ruhig. Das Biennale-Gelände gehört noch allein den Künstlerinnen und Künstlern sowie ihren Handwerkern. Vor dem deutschen Pavillon türmt sich Bauschutt, drinnen wird gehämmert. Die Fassade des US-Hauses wird gerade mit Bambus verkleidet, rund um den brasilianischen Eingang liegen merkwürdige Formen, mit denen er offenbar umgestaltet wird. Hier kommt der Ansturm erst nach Ostern, wenn die Biennale Venedig öffnet.

Im Palazzo Grassi dagegen läuft die Saison bereits. Hier hat die große, wunderbar emotionale Schau von Marlene Dumas eröffnet, mit über 100 Werken aus Privatsammlungen, Museen und ihrem eigenen Bestand. Direktor Bruno Racine schwärmt von der „Wiedergeburt der Stadt“ nach der Pandemie. Mit Dumas bespielt erstmals eine Künstlerin die beiden Stockwerke des Palasts am Canal Grande. Anders als Damien Hirst, der uns 2017 im Eingang mit einer monumentalen Riesenskulptur empfing, benötigt die in 1953 in Kapstadt geborene, seit 1976 in Amsterdam lebende Künstlerin keine Überwältigungsformate, um uns in ihren Bann zu ziehen. Sie beginnt ihre Schau mit einem kleinen Bild – und einem großen Sujet: mit einem Kuss.