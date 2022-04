Scheibl wird 70: „Ich wollte anders leben“

ORF-Kulturchef Martin Traxl hat über den Maler Hubert Scheibl einen besonders stimmigen Geburtstagsfilm gedreht. Mit absurden Momenten und melancholischem Unterton.

Wie eine oberösterreichische Aphrodite entsteigt er dem Traunsee für die Kamera Walter Reichls, der unter Regie von ORF-Kulturchef Martin Traxl den Film über dieses wundersame Wesen namens Hubert Scheibl gedreht hat, zu sehen heute, Montag, 23.15 auf ORF 2. „Geboren unter Wasser, 360 Mal gedreht“, heißt es schließlich in allen Biografien in Scheibls Ausstellungskatalogen. 70 Jahre wird dieses merkwürdige Ereignis am Karfreitag her sein. Der äußere Anlass für dieses 40-minütige TV-Porträt.