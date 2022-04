Marine Le Pen hat gute Chancen auf Revanche

Ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann: Marine Le Pen, die Chefin des rechtspopulistischen Rassemblement National, erreichte in der 1. Runde der Präsidentenwahl mit gut 24 Prozent den zweiten Platz.

Die Rechtspopulistin geht am 24. April in die Stichwahl gegen den amtierenden Präsidenten Emmanuel Macron. Anders als beim Duell vor fünf Jahren hat Le Pen diesmal deutlich bessere Karten in der Hand.

Das französische Wahlvolk hat gesprochen – und es wünscht sich eine Wiederholung. Wie schon bei der Präsidentenkür vor fünf Jahren werden auch diesmal bei der Stichwahl am 24. April Emmanuel Macron und Marine Le Pen gegeneinander antreten. Laut der um 20 Uhr publizierten Hochrechnungen der Meinungsforscher hat der amtierende Präsident, der sich um eine zweite Amtszeit bewirbt, mehr als 28 Prozent der Stimmen erhalten, Marine Le Pen zog mit rund 24 in die Stichwahl ein (siehe Grafik).

Man hatte zuletzt mit einem eher knappen „Etappensieg“ für Macron gerechnet. Denn seit 2002 mit Jacques Chirac war die Kandidatur eines amtierenden Präsidenten für eine Wiederwahl immer hochkompliziert. Nicolas Sarkozy war gescheitert, François Hollande hatte es gar nicht einmal versucht. Schließlich konnte Macron aber der Favoritenrolle, die er seit Monaten hatte, gerecht werden. Er hat sogar ein besseres Resultat erzielt als im ersten Durchgang von 2017, als er mit 24 Prozent vor Le Pen (damals 21,3 Prozent) vorne lag. Er kann somit mit einer gewissen Zuversicht in die zweite Runde gehen.

In den letzten Stunden vor der ersten Runde geisterte bereits das Schreckensgespenst einer eventuellen Wahl der Rechtspopulistin zur Staatschefin durch Frankreichs Medien. Sie hat nun nicht nur Stimmenanteile hinzugewonnen, sondern sie verfügt im Unterschied zu 2017 dieses Mal auch über Stimmenreserven bei den Wählerinnen und Wählern des Rechtsextremen Eric Zemmour, der auf sieben Prozent kam, und zum kleineren Teil auch von der Konservativen Valérie Pécresse, die sich mit enttäuschenden fünf Prozent zufrieden geben muss.