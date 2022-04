Briefing

„Hobbypraxen ohne Relevanz": Die Behauptung, Wahlärzte seien nicht relevant für die Versorgung der Bevölkerung, ist lachhaft. Das Problem liegt woanders, ist aber nicht so einfach zu kommunizieren – jedenfalls nicht in einem Posting auf Facebook, schreibt Köksal Baltaci. Mehr dazu [premium]



Le Pen gegen Macron: Im Rennen um die Präsidentschaft in Frankreich können die Wähler in zwei Wochen zwischen Amtsinhaber Emmanuel Macron und der rechten Kandidatin Marine Le Pen entscheiden. Beide qualifizierten sich in der ersten Wahlrunde am Sonntag wie erwartet für die Stichwahl. Die Kandidatinnen der früheren Volksparteien, der Sozialisten und Konservativen, erlitten hingegen schwer Niederlagen. Mehr dazu [premium]

Nehammer reist nach Moskau: Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wird am Montagnachmittag den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau treffen. Er will damit einen Dialog zwischen der Ukraine und Russland fördern. Auch die „Kriegsverbrechen“ werden ein Thema sein. Mehr dazu.

Russland-Experte kritisiert Nehammers Reise: Gerhard Mangott übt harsche Kritik am geplanten Treffen zwischen Nehammer und Putin. Der Bundeskanzler habe zu wenig politisches Gewicht und erst recht keine „Macht über die Bilder“. Russland werde diese für seine Propaganda nutzen, ist er überzeugt. Mehr dazu

Offensive auf Kiew und Mariupol: Ramsan Kadyrow, Machthaber der russischen Teilrepublik Tschetschenien, kündigte in einem Video an, dass es eine Offensive der russischen Streitkräfte nicht nur auf die belagerte Hafenstadt Mariupol, sondern auch auf Kiew und andere ukrainische Städte geben werde. Mehr dazu in unserer Live-Berichterstattung zum Ukraine-Krieg.

Zwischen Hybris und Kleinmut: Ist der Kampf der Ukrainer auch jener aller anderen Europäer? Sprechen von der Leyen und Metsola tatsächlich in deren Namen? Und was genau versprechen sie den Ukrainern? So mancher Beobachter meint dieser Tage, in Zeiten des Krieges und der existenziellen Herausforderung dürfe man nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Es gehe um die Symbolik. Die richtigen Bilder. Die klingenden Worte. Das ist nicht falsch. Bloß: Was bleibt von diesen Worten und Bildern übrig, wenn von der Leyen und Metsola und all die anderen europäischen Politiker, die sich dieser Tage in Kiew die Klinke in die Hand geben, zurück in ihren friedlichen Hauptstädten sind? Mehr dazu im Leitartikel von Oliver Grimm.

Zwei Palästinenserinnen erschossen: Die israelische Armee hat am Sonntag zwei Palästinenserinnen erschossen. Eine Frau hatte einen israelischen Polizisten in Hebron im Westjordanland mit einem Messer verletzt, bevor sie selbst erschossen wurde. Die Frau habe an einem Kontrollpunkt der israelischen Grenzpolizei in Hebron auf einen Polizisten eingestochen, erklärte die israelische Polizei am Sonntag. Der Polizist wurde demnach bei dem Angriff leicht verletzt. Die andere Frau wurde nahe Betlehem erschossen.

Heute vor 100 Jahren: „Eine Lustreise für die Dauer von 270 bis 300 Flugstunden“ schreibt die Neue Freie Presse am 11. April 1922: Sir Roß Smith, der englische Flieger, der im Jahre 1919 einen erfolgreichen Flug von England nach Australien, allerdings mit mehreren Zwischenlandungen unternommen hat, kündigte bekanntlich vor einiger Zeit an, daß er für das Frühjahr 1922 eine Weltumfliegung vorbereite. Mehr dazu [premium]