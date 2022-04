OGH erklärt Abrechnung von Datenvolumen von „Bob“ für unzulässig

Das Blockrounding in 1-Megabyte-Datenblöcken pro Session bei Bob, der Günstigmarke von A1, wird vom OGH untersagt.

Es gibt bei Mobilfunkverträgen seit jeher verschiedene Berechnungen für Telefonie. Diese Taktungen sind je nach Anbieter unterschiedlich. So bedeutet eine 60/30-Taktung, dass ein Gespräch mit einer Dauer von einer Minute und zwei Sekunden, eine Minute und volle 30 Sekunden verrechnet werden - ähnlich einem Parkhaus, das auch eine begonnene Stunde voll verrechnet. Ähnliches gilt bei der Verrechnung des Datenverbrauchs. Das sogenannte Blockroundig bewegt sich hier meist im 100-kB-Bereich. Zu weit getrieben hat es aber der Anbieter A1 mit seiner Marke Bob und dem dazugehörigen Tarif „minibob", wie der OGH in einem Urteil feststellt.

Die Vertragsklausel legte fest, dass die Abrechnung in ganzen Blöcken zu je einem Megabyte (MB) pro Session erfolgen sollte, ohne dass definiert wurde, was eine Session ist bzw. wann eine Session beginnt oder endet. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hatte im Auftrag des Sozialministeriums die A1 Telekom Austria AG (A1) wegen einer Klausel in den Entgeltbestimmungen des Tarifs „minibob“ geklagt. Der Oberste Gerichtshof (OGH) bestätigte nun die Rechtsansicht des VKI, dass eine solche Verrechnungsklausel unzulässig ist.

Bei „Minibob“ handelt es sich grundsätzlich um einen Tarif ohne Grundgebühr, bei dem nach verbrauchten Einheiten abgerechnet wird. Im Zuge der Tarifumstellung sollte für die Internetnutzung nur mehr in Blöcken von 1 MB pro Session abgerechnet werden. Das bedeutet, dass selbst, wenn in einer Session nur wenige Kilobyte (KB) verbraucht werden, der Kunde in jedem Fall die Kosten für ein ganzes MB zu zahlen hat. Zur Einordnung: Das Versenden einer WhatsApp-Nachricht mit knapp 200 Zeichen (ohne Bildern) verbraucht im Schnitt ein Kilobyte.

Das hatte zur Folge, dass die Kosten bei einigen Nutzern explodiert sind. Vor allem, wenn die SIM-Karten für smarte Heizungs- und Alarmsysteme verwendet werden. Die bisherigen Kosten von zwei Euro beliefen sich nach Vertragsänderung plötzlich auf durchschnittlich 30 Euro, wie der VKI in einer Aussendung vorrechnet.

Als würde man Wurst im Supermarkt nicht mehr nach Gewicht bezahlen

„Was A1 mit dieser Klausel versucht hat, ist ungefähr so, als würde man Wurst beim Einkauf im Supermarkt nicht nach dem tatsächlichen Gewicht bezahlen, sondern für jedes angefangene Kilogramm jeweils den Preis eines ganzen Kilogramms entrichten müssen – und zwar, ohne zu wissen wann, wie und auf welche Art abgewogen wird“, kommentiert Maximilian Kemetmüller, zuständiger Jurist im VKI.

Die RTR hält auf seiner Webseite fest, dass die Taktung bei Datendiensten „das genutzte Datenvolumen in Schritten verrechnet wird“, die sich meist im Bereich von 100 kB bewegt: Innerhalb einer Verbindung wird jeweils auf den nächsten Volumen-Schritt (Takt) aufgerundet (z.B. von 231 auf 300 kB). Das nennt man Blockrounding.

(bagre)