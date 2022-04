Diebe in Kärnten mit Hilfe von GPS-Tracker ausgeforscht

Der gestohlene Außenbordmotor verfügte über einen GPS-Sender, über den die zwei jungen Männer zeitnah ausgeforscht werden konnten.

Die Kärntner Polizei hat in der Nacht auf Montag zwei Männer festgenommen, die einen mit einem GPS-Tracker versehenen Außenbordmotor eines Bootes gestohlen hatten. Gegen 22.30 Uhr hatte der Besitzer Alarm geschlagen, weil der Motor offensichtlich aus dem Drau-Hafen Dullach bei Völkermarkt entfernt worden war. Nur wenige Minuten später wurde auf der Südautobahn (A2) im Bezirk Wolfsberg ein Auto gestoppt, in dem der Motor geortet worden war, teilte die Polizei mit.

In dem Auto wurden insgesamt drei Außenbordmotoren sichergestellt, sie haben einen Wert von mehreren tausend Euro. Die beiden Fahrzeuginsassen, rumänische Staatsbürger im Alter von 35 und 33 Jahren, wurden festgenommen. Bereits Ende März war der Diebstahl eines Außenbordmotors aus einer Halle in Völkermarkt angezeigt worden, und in der Nacht auf vergangenen Montag waren im Hollenburger Hafen (Bezirk Klagenfurt Land) drei Außenbordmotoren verschwunden. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, stand vorerst nicht fest.

(APA)