Wenn ein Roboterauto rechts heranfahren muss

Wie man agiert, wenn sich ein Roboterauto im Straßenverkehr misslich verhält, damit mussten sich kürzlich Polizisten in San Francisco auseinandersetzen.

Sollte man nachts einmal vergessen, die Scheinwerfer des Autos einzuschalten, wird man im besten Fall von einem anderen Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam gemacht. Handelt es sich dabei um die Polizei, ist womöglich ein Strafzettel nicht weit. Wie man aber agiert, wenn ein Roboterwagen ohne Mensch am Steuer ohne Licht durch die Nacht fährt, damit waren selbst Polizisten in San Francisco überfordert. Nachdem sie an einer roten Ampel hinter einem Robotaxi der Firma Cruise gehalten hatten, schauten sie in den Innenraum des Fahrzeugs und versuchten vergeblich, die Fahrertür zu öffnen. Zu sehen ist das in einem auf Instagram veröffentlichten Augenzeugen-Video.

Das fahrerlose Auto fuhr danach auch noch los - eine sensationsträchtige erste Verfolgungsfahrt zwischen Roboterauto und Polizei blieb allerdings aus, da der Wagen gleich nach der Straßenkreuzung mit Warnblinker anhielt. Das Robotaxi habe sich nur einen besseren Parkplatz gesucht, sagte ein Cruise-Sprecher dem Technologieblog „The Verge“ in der Nacht auf Montag. Die Polizeibeamten hätten das Unternehmen kontaktiert und das Problem sei gelöst worden. Cruise habe für solche Fälle eine spezielle Telefonnummer eingerichtet.

Cruise, einer Tochter des US-Autoriesen General Motors, darf nachts Robotaxis ohne Sicherheitsfahrer auf die Straßen von San Francisco schicken. In der Stadt will auch die Google-Schwesterfirma Waymo einen Robotaxi-Service aufbauen.

(APA)