Wie zu Shakespeares Zeiten: Wenn Männer Frauenrollen spielen

Martin Niedermair als Olivia bei den Proben zu „Was ihr wollt“ in den Kammerspielen. Die Premiere ist am Donnerstag.

Martin Niedermair und Julian Valerio Rehrl spielen ab Donnerstag in den Kammerspielen in „Was ihr wollt“ Frauenrollen. Diese Form der Besetzung soll neue Blickwinkel eröffnen, erklären sie im „Presse“-Gespräch.

Die Presse: Wie war Ihre erste Reaktion, als man Ihnen sagte, dass Sie Olivia beziehungsweise Viola in „Was ihr wollt“ spielen werden – in Torsten Fischers Version, in der fast alle Rollen mit Männern besetzt sind?

Martin Niedermair: Ich war zuerst etwas überrascht. Aber zu Shakespeares Zeiten war es ja ausschließlich so, dass Männer alle Rollen spielten. Insofern ist es ein wenig so wie ein Konzert, bei dem mit historischen Instrumenten gespielt wird. Wobei das nicht der Hauptfokus ist. Wir bringen ja auch einen modernen Twist ein, indem der Narr von einer Frau, Maria Bill, gespielt wird. Durch die doppelte Aufhebung der Geschlechterrollen ergeben sich interessante Spielmöglichkeiten. Das klassische Mann-Frau-Thema wird ausgehebelt. Die Beziehungen, die wir darstellen, werden menschliche Beziehungen und sind nicht auf ein Geschlecht festgelegt. Das bringt spannende Dynamiken ein. Manche im Publikum werden vielleicht überlegen: Sind das jetzt zwei Männer, die flirten, oder ist eine davon eh eine Frau? Wer findet hier jetzt wen attraktiv? Indem lauter Männer spielen, wird das Verwirrspiel noch verwirrender, als es bei Shakespeare sowieso schon ist.

Herr Rehrl, Sie spielen Viola, die sich als Mann verkleidet, aber auch ihren Zwillingsbruder, Sebastian. Welche Zusatzdimension bringt das für Sie?

Julian Valerio Rehrl: Für mich ist die Rolle durch diese Doppelbesetzung noch spannender zu spielen. Natürlich geht alles von dem eigentlichen Gedanken aus, dass damals Frauen noch nicht Theater spielen durften. Aber es geht viel weiter. Das ganze Konzept ist eine große Behauptung. Denn jeder kann sehen, dass ich ein Mann bin, auch wenn ich eine Frau spiele. Trotzdem gibt es Szenen, in denen ich mich mehr wie eine Frau verhalte, und andere, in denen ich mich mehr wie ein Mann verhalte – immer im Kontext mit dem Gegenüber. Und solche, in denen ich das Ganze komplett auflöse. Aber unabhängig davon, ob ich einen weiblichen Körper spiele oder nicht: Man spielt eine Liebesbeziehung. Wenn jetzt anstatt Martin Niedermair eine Kollegin Olivia verkörpern würde, würde ich nicht anders spielen. Die Gefühle, die verhandelt werden, sind die gleichen. Sobald man akzeptiert hat, dass es zwei Männer spielen, kann man sich reinfallen lassen.

Niedermair: Wobei es ein Luxus ist, dass wir es im Gegensatz zu Shakespeares Zeiten selbst entscheiden können, dass bei uns nur Männer spielen. Es wäre genauso interessant, es nur mit Frauen zu besetzen.

Inwiefern werden Sie das Weibliche auch in Mimik und Gestik wiedergeben?