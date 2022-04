Chérie, ich muss nach Moskau!

Sonntagabend in den Gemächern des Élysée. Halb leere Champagnergläser, Austern und ein Ehepaar, das am Wahlabend nach einer harten Woche Fazit zieht und mit der Welt hadert.

Emmanuel Macron: Das ist ja noch einmal gut gegangen. Aber sag, Chérie, was ist denn da schon wieder in Autriche los? Da ist dieser Sebastian Kurz endlich weg, und dann macht sein Nachnachfolger – wie heißt der Typ noch mal? Irgendwas mit Hummer – Furore und stiehlt mir just am Tag meines Triumphs die Show. Das verstößt gegen jedes comme il faut. Skandalös. Was für ein Crétin!



Brigitte Macron: Echauffier dich nicht, Chéri. Du bist ein Genie. Und ich hab schon auf dem Gymnasium erkannt, dass du einmal ein ganz Großer werden wirst. Diese Autrichiens! Aber du weißt ja, was es für ein Ende mit Marie Antoinette genommen hat . . .



EM (unbeirrt): Fliegt einfach so zu diesem Psychopathen in den Kreml, nachdem ich zwei Dutzend Therapie-Telefonsitzungen mit ihm abgehalten habe. Das war nicht das reinste Vergnügen, pas du tout. Nur weil Sigmund Freud ein Wiener war . . .



BM: Denk einmal nicht an Putin, mon petit Cyrano. Ich werd' ja allmählich eifersüchtig. Denk lieber an Marine Le Pen!



EM: Le Pen, toujours Le Pen. Zut alors! Hör bloß auf. Ich muss nach Kiew, nach Moskau. Moskau! Wie bei Tschechow. (vier)

Reaktionen an: thomas.vieregge@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.04.2022)