Warum die Russen zu Putin stehen

Manipulieren statt unterdrücken: In ihrem Buch „Spin Dictators“ zeigen ein russischer Ökonom und ein US-Politologe die Tricks einer neuen Generation von Autokraten. Zu ihnen zählen sie Erdoğan, Orbán – und Putin.

Anfangs war es wie eine große Party: Die Schüler in Singapur schlugen Zelte in ihren Schulhöfen auf. Sie protestierten 1956 friedlich dagegen, dass die britische Kolonialmacht ihre Vertreter eingesperrt hatte. Aber Gouverneur Lim setzte Tränengas gegen sie ein, und als sich die Proteste ausweiteten, auch Soldaten. Der Preis der erzwungenen Ruhe: 13 Tote und über hundert Verletzte. So geht das nicht, dachte sich Lee Kuan Yew, ein junger Anwalt mit politischen Ambitionen. Er hätte die Eltern dazu gebracht, dass sie selbst ihre Kinder nach Hause holen, und dann hätte sich die Geheimpolizei ganz diskret die Anführer geschnappt. Aber mit so plumper, breitflächiger Gewalt konnte man die wahre Schlacht nicht gewinnen: die um die Herzen und Köpfe der Bürger. Er sollte recht behalten: Drei Jahre später verlor Lim die Wahlen, und an die Macht kam Lee – lebenslang.

Er wurde zum Pionier der „Spin Dictators“, einer neuen Form von Autokraten, die ihre Untertanen lieber geschickt manipulieren, als sie unters Joch der Angst zu zwingen. Den Begriff geprägt haben Daniel Treisman, ein US-Politologe, und Sergei Guriev, ein 2013 aus Russland vertriebener Ökonom. In ihrem gleichnamigen, soeben auf Englisch erschienenen Buch untersuchen sie die Methoden jener zeitgemäßen Diktatoren, die in Lees Schule gegangen sind: Orbán in Ungarn, Erdoğan in der Türkei, Nasarbajew in Kasachstan und Südamerikaner wie Chávez oder Correa. Vor allem aber eines Herrn, der seinem Vorbild Lee den „Orden der Ehre“ umgehängt hat: Wladimir Putin.