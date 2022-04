Stars an den Kriegsfronten: Wer für und wer gegen Putin auftritt

Sängerin Polina Gagarina

Platz zwei beim Eurovision Song Contest 2015 und seit Jahren eine Lieblingssängerin des russischen Präsidenten: Polina Gagarina, größtenteils in Griechenland aufgewachsene Russin und mit 16 Gewinnerin einer wichtigen russischen Castingshow, ist das schönste Gesicht der Pro-Putin-Starfraktion. Zum Krieg äußert sich die 35-Jährige nicht. Doch am 18. März sang sie zu Putins Auftritt beim "Krimfrühling", dem Moskauer Konzert zum Geburtstag der Annexion der Krim. 2021 war sie auf Platz zehn der bestverdienenden Russen auf Instagram und YouTube, mit rund sechs Millionen Euro bei fast neun Millionen Abonnenten. Beim Song Contest sang sie übrigens: "Wir alle sind eine Welt".

Filmemacher Nikita Michalkow

Mit "Urga" gewann er 1991 in Venedig den Goldenen Löwen, mit "Die Sonne, die uns täuscht" den Jurypreis von Cannes und den Auslands-Oscar. Ein Kleinod war seine Tschechow-Verfilmung "Schwarze Augen" mit Marcello Mastroianni. In Russland bejubelte man "Der Barbier von Sibirien". Sogar Gerüchte, er könnte für das Präsidentenamt kandidieren, kamen auf. Dieser grandiose Filmemacher (heute 76) macht sich schon seit den Nullerjahren für Putin stark. Er ist Monarchist und propagiert Widerstand gegen eine "McDonald's"-Kultur. Als deren wichtigste Gegenkraft sieht er das orthodoxe Christentum.

Sängerin Zara

Nicht in Moskau mit Putin, aber parallel dazu in St. Petersburg trat Zara (38; im Bild oben bei einer Ehrung durch Putin 2017) am 18. März beim Konzert zum Geburtstag der Krim-Annexion auf. Sie stammt aus einer jesidisch-kurdischen Familie im heutigen Armenien, zählt zu den erfolgreichsten russischen Popsängerinnen, hat viele nationale Musikpreise gewonnen und trat schon oft im Ausland bei Armeeeinsätzen auf. Außerdem ist sie Mitglied eines vom Verteidigungsministerium geförderten TV-Sängerwettbewerbs. 2016 hatte sie im Kreml ein Konzert zu Ehren ihrer 20-jährigen Bühnentätigkeit. Sie setzt sich mit ihrem Einnahmen und ihrem Namen stark für wohltätige Zwecke ein.

Wladimir Maschkow ist seit über einem Jahrzehnt Mitglied der Putin-Partei. Getty Images

Schauspieler Wladimir Maschkow

Das hatten viele Kriegsgegner in Russland nicht erwartet: dass dieser äußerst geschätzte, auch international erfolgreiche russische Schauspieler bei Putins Auftritt am 18. März mit auftreten würde. Als Hauptdarsteller im russisch-französischen Film "Der Dieb" (1997) machte er sich in Europa einen Namen. In Hollywood hatte er da auch schon einige Rollen gespielt - meist musste er das Klischee vom "bösen Russen" erfüllen. In "Im Fadenkreuz" spielt er einen bösen Serben, in "Mission Impossible - Phantom Protokoll" einen bösen russischen Agenten. Aber wirklich unerwartet ist seine jetzige Haltung nicht: Seit über einem Jahrzehnt ist Maschkow Mitglied der Putin-Partei.

Rapper Timati

"Tolle Nachrichten aus Frankreich": So feierte er den Anschlag auf "Charlie Hebdo" 2015 in einem Posting. Timati (38) gilt als der reichste Rapper Russlands, inklusive Modelabel und Burgerkette. Ein Video mit u. a. dem Text "Ich geh' auf keine Demos und verbreite auch keinen Scheiß" wurde 2019 zum meistgehassten Clip des russischen YouTube (1,48 Mio. Dislikes). Er ist das personifizierte Produkt von Putins Rap-Politik ("Wenn du ihn nicht stoppen kannst, musst du ihn in die richtige Richtung lenken"). Und die musikalische Entsprechung zur Kreml-Kadyrow-Allianz: Das "Große Russland" (in Putins Sinn eigentlich christlich-orthodox) und Islamismus fusionieren bei ihm.

Schriftsteller Zakhar Prilepin

"Wenn der Westen ernsthaft Angst vor einem Weltkrieg hat, sollten wir ihn davon überzeugen, dass wir dazu bereit sind, dass wir das lieben, dass wir gern Krieg führen", sagte der russische Bestsellerautor Zakhar Prilepin kürzlich im Staats-TV. Für den Roman "Sankya" (2006) wurde er auch hierzulande gelobt. Lang in scharfer Opposition zu Putin, auch Mitglied der russischen Nationalbolschewisten, kämpft er jetzt als Freiwilliger im Donbass und gehört verbal zu den größten Kriegstreibern. Für ihn geht es darum, "den von Dämonen besessenen Teil" der Ukraine zu besiegen: "Vielleicht sind das eine Million Menschen, oder zwei."

Timati gilt als der reichste Rapper Russlands. Getty Images

Rockmusiker Andrei Makarewitsch

"Maschina Wremeni" hieß eine legendäre Sowjet-Rockband. Es gibt sie immer noch, unter ihrem Leader Andrei Makarewitsch, der sie 1969, als heftiger Beatles-Fan, gründete. Kein Blatt vor den Mund nimmt sich der heute 68-Jährige seit Jahren, wenn es um Kritik an Putins Russland geht - auch als regelmäßiger Gast in dem nach Kriegsausbruch verbotenen Sender "Echo Moskwy". Er ergriff schon im Krieg im Donbass für die bedrängten Ukrainer Partei. Auch jetzt übt er trotz Zensur Kritik am Krieg. Ein weiterer berühmter Sowjet-Rocker steht ihm darin in nichts nach: Juri Schewtschuk, einst Kopf der Band DDT.

Sängerin Walerija

Der Song "Moja Moskwa" ("Mein Moskau") von 1994 und das Album "Anna" von 1995 brachten der Sängerin Walerija den Durchbruch. 2004 landete sie mit dem Album "Strana Ljubwi" ("Land der Liebe") einen phänomenalen Erfolg. Ein Jahr später listete das Magazin "Forbes" sie auf Platz Neun der bestverdienenden russischen Prominenten aus Kultur und Sport. Seit 2012 ist sie Mitglied des Kunst- und Kulturbeirats des Präsidenten. Wie ihr Mann, der Produzent Iosif Prigoschin, gilt sie als Unterstützerin der Politik Putins und der Annexion der Krim. Sie eröffnete am 18. März das Jubiläumskonzert zur Annexion der Krim in St. Petersburg, mit dem Song: "Möge alles gut sein".

Sängerin Walerija gilt als Unterstützerin der Politik Putins und der Annexion der Krim. Getty Images

Dirigent Waleri Gergijew

Anders als viele junge Dirigiertalente seines Landes ging Gergijew nach dem Fall des Eisernen Vorhangs nicht in den Westen. Stattdessen entwickelte er ab 1996 das Petersburger Mariinski-Theater zum besten Russlands und dessen Orchester zu einem internationalen Spitzenorchester. Ohne große Hilfe des Kreml wäre das nicht möglich gewesen. Gergijew steht Putin auch persönlich nahe. Heute ist er der wohl mächtigste Mann im russischen Kulturbetrieb. Und der 69-Jährige könnte bald noch mehr Macht haben: Putin überlegt offenbar, ihm auch noch die Leitung des Moskauer Bolschoi-Theaters zu übertragen. Der jetzige Direktor unterschrieb eine Anti-Kriegs-Petition.

Sänger Nikolai Baskow

Er war viel auf Tourneen mit Montserrat Caballé, bei der er zeitweise auch gelernt hat, und gehört zu den beliebtesten Sängern seines Landes. Nikolai Baskow (45) bewegt sich André-Rieu-ähnlich zwischen Klassik und populärer Musik. Er hat schon Millionen Platten verkauft und viele erste Plätze russischer Hitlisten belegt. Er verteidigt die Invasion in der Ukraine und sang am 18. März bei Putins Auftritt im Luschniki-Stadion. Nach Kriegsbeginn kritisierte er "30 Jahre gewissenloser Täuschung Russlands durch den Westen". Die USA mit ihren Alliierten versuche, "Russland zu zerstören (. . .) Nichts hätte sie in der Zukunft davon abgehalten, in Russland Blut zu vergießen."