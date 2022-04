Nehammers umstrittene Feuertaufe: „Offen, hart und direkt“

Der Kanzler versucht sich bei Kreml-Chef und Kriegsherrn Putin als Chefdiplomat. Er berichtete von einem „harten und offenen Gespräch“. Aus Brüssel und Kiew kam Skepsis.

Sebastian Kurz wäre eine vorösterliche Friedensmission zu aktiven Zeiten als Außenminister und Bundeskanzler nach Russland allemal zuzutrauen gewesen. Er pendelte zuweilen zwischen Kiew und Moskau und sah sich in der Rolle des „Brückenbauers“ und neutralen Moderators, der Österreich auf die Weltkarte setzen wollte. Karl Nehammer, sein Nachnachfolger, hat sich bisher indes noch nicht durch große außenpolitische Initiativen oder diplomatische Vorstöße hervorgetan.

Umso mehr überraschte der frühere Innenminister zunächst mit seinem Trip am Wochenende nach Kiew zu Wolodoymyr Selenskij und Vitali Klitschko. Um schließlich bei seiner Rückkehr am Sonntag mit einem Coup aufzuwarten – eine Stippvisite bei Wladimir Putin, via Istanbul, der neuen Drehscheibe nach Russland.