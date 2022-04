Mallorcas Neuausrichtung nach Corona

(c) AFP via Getty Images (JAIME REINA)

In Spanien hat die Tourismussaison begonnen.

Nach zwei Pandemiejahren startet die Saison in Spanien erstmals ohne Einschränkungen. In Mallorca soll sie auch eine neue Art des Fremdenverkehrs bringen.

Palma. Mit den Osterferien hat seit dem vergangenen Wochenende auch die diesjährige Tourismussaison in Mittelmeerländern wie Spanien ihren ersten Höhepunkt. Auf der Ferieninsel Mallorca werden in den kommenden Tagen Hunderttausende Urlauber aus dem Norden erwartet. Und nach zwei Jahren Coronapandemie startet die beliebteste Urlaubsinsel Europas mit Vollgas – und erstmals auch ohne wesentliche Beschränkungen – in das neue Tourismusjahr.

Der Neustart soll zwar die einstigen Umsätze und Nächtigungszahlen wieder bringen – aber nicht mehr die gleiche Art des Fremdenverkehrs. „Wir wollen ein Tourismusmodell der Qualität und nicht der Quantität“, sagt Francina Armengol, die regionale Regierungschefin der Balearischen Inseln (Mallorca, Ibiza, Menorca und Formentera).