Sony und Lego investieren in "Fortnite"-Erfinder Epic Games

Der japanische Tech-Konzern und der dänische Spielzeughersteller stecken zwei Milliarden Dollar in den Entwickler von Videospielen. Sie wollen damit den Aufbau eines Metaversums unterstützen.

Der japanische Tech-Konzern Sony und der dänische Mutterkonzern des Spielzeugherstellers Lego haben ein gemeinsames Milliarden-Investment in den US-Software-Riesen Epic Games bekannt gegeben. Gemeinsam wollen Sony und die Lego-Mutter Kirkbi zwei Milliarden Dollar (1,84 Milliarden Euro) in den Entwickler von Videospielen stecken, wie die drei Unternehmen am Montag mitteilten. Epic Games feiert mit Videospielen wie Fortnite Welterfolge.

Mit ihrem Milliarden-Investment wollten Sony und Kirkbi die "Vision" von Epic Games "zum Aufbau eines Metaversums und dessen fortgesetzten Wachstum unterstützen", hieß es in der Mitteilung. Beide Unternehmen steuern demnach jeweils eine Milliarde Dollar bei. Sony ist bereits Anteilseigner bei Epic Games.

Die Bewertung von Epic Games erhöht sich nach Angaben des Unternehmens durch die Investitionen von Sony und Kirkbi auf 31,5 Milliarden Dollar. Epic Games stellt sein beliebtes Videospiel Fortnite zwar kostenlos zum Download zur Verfügung. Mit dem Spiel generiert es aber dennoch einen Milliardenumsatz, weil Nutzer virtuelle Produkte wie Kleidung für ihre Online-Charaktere kaufen.

