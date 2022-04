8.651 Neuinfektionen, Inzidenz bei 1018,5

Auch heute werden weniger als 10.000 Neuinfektion gemeldet. Es ist zudem der niedrigste Dienstagswert seit Anfang Jänner. In den Spitälern gibt es einen leichten Rückgang. Seit gestern sind 44 Personen verstorben.

Heute melden die Ministerien 8.651 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Das ist der niedrigste Dienstagswert seit 4. Jänner, an dem es 5.496 neue Fälle gab. Am Dienstag vor einer Woche waren es 12.946 Neuansteckungen innerhalb von 24 Stunden. Der Sieben-Tages-Schnitt lag bei 20.313, seither ist er auf 13.066 gesunken. Auch die Inzidenz ist in der vergangener Woche von 1583,5 auf 1018,5 zurück gegangen.

In den Spitälern wird ein leichter Rückgang von 10 Patientinnen und Patienten mit Corona-Infektion verzeichnet. Mit heute werden 2487 Infizierte stationär behandelt. Davon liegen derzeit 192 auf den Intensivstationen, um 14 weniger als am Vortag. Aktuell laborieren 168.545 Personen in Österreich an einer Corona-Infektion.

Seit Beginn der Pandemie sind 16.286 Menschen die an oder mit einer Corona-Infektion verstorben sind. Allein innerhalb der vergangenen Woche gab es 225 Todesopfer zu beklagen, seit gestern waren es 44.

Mehr Informationen in Kürze.

(red.)