Die rechtliche Schraube wird enger gezogen

Nachhaltigkeit. Auf dem Weg zur klimaneutralen Wirtschaft bedarf es neben dem Willen der Unternehmen auch strengere Vorgaben und Regularien, um von einem Wollen zum Können und Müssen zu gelangen.

Erst kürzlich präsentierte der Weltklimarat IPCC den dritten Teil des sechsten Sachstandsberichts, in dem aufgezeigt wird, wie sich die Folgen der Erderwärmung sinnvoll abmildern lassen. Unmissverständlich geht aus dem Bericht hervor, dass noch nicht genug getan wird und die CO 2 -Emissionen noch stärker reduziert werden müssen als das derzeit der Fall ist. Gleichzeitig lobt der Bericht aber auch die EU-Länder für ihren Nachhaltigkeits-Willen, etwa der Entkoppelung des Wirtschaftswachstums vom CO 2 -Ausstoß.

Für viele Unternehmen ist Nachhaltigkeit zum strategischen Ziel geworden. Aus einem einfachen Grund: Firmen werden zunehmend hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft bewertet — mit Konsequenzen für Finanzierungen, Absatzmöglichkeiten, Mitarbeiterfindung usw. Im Branchengespräch zum Thema Nachhaltigkeit versuchte die Presse, gemeinsam mit den Kooperationspartnern herauszuarbeiten, was die Wirtschaft und Industrie heute wirklich unter Nachhaltigkeit versteht, welche Kriterien es zu befolgen gilt, um die Klimaziele zu erreichen und welchen Beitrag die EU-Taxonomie dazu leistet. Presse-Redakteur Jakob Zirm begrüßte als Moderator der Diskussion Elisabeth Stadler, Generaldirektorin der Vienna Insurance Group, Berthold Hofbauer, Partner der Rechtsanwaltskanzlei Heid & Partner, Stefan Grafenhorst, Global Head of Sustainability & Corporate Affairs der Greiner AG, Thomas Loszach, Head of Austria & CEE der Fidelity International sowie Meinhard Platzer, CEO LGT Bank Österreich.

ESG-Nachfrage steigt

„Das Interesse von Investorenseite an nachhaltigen Investments ist zweifellos gegeben“, sagte LGT Bank Österreich Chef Platzer. „Es müsste aber von der Politik noch stärker getrieben werden.“ Mit der EU-Taxonomie, die ab August in Kraft tritt, glaubt er an einen zusätzlichen Push für die Nachhaltigkeit. Unternehmen kommen nicht mehr umhin, sich einem ESG-Rating zu stellen.

Ein Problem bei der Bewertung der ESG-Fähigkeit eines Unternehmens ist laut der Experten der derzeitige Stand der Gesetzesinitiativen, die teilweise unterschiedlich weit ausgearbeitet sind. Das erschwert Firmenbewertungen. Neben der EU-Taxonomie gibt es etwa die Offenlegungsverordnung. Hier erhält der Endkunde bei der Fondsauswahl Hilfestellungen. Außerdem kommt die Ergänzung zu MiFID II (Finanzmarktrichtlinie), die besagt, dass bei einer Beratung das Thema Nachhaltigkeit integriert werden muss. „Die Herausforderung besteht in der Sequenzierung der unterschiedlichen Gesetzesinitiativen“, sagte Loszach von Fidelity International. „Man muss versuchen, eine gemeinsame Sprache zu finden.“ Für das Finanzdienstleistungsinstitut sind fundamentale Analysen, aktives Engagement und ESG-Betrachtungen fester Bestandteil des Investmentansatzes. Seit 2019 hat Fidelity International sogar ein eigenes Nachhaltigkeitsrating eingeführt, um künftige Chancen und Risiken noch besser einschätzen zu können. „Aktives Fondsmanagement verlangt, dass der Analyst exakt weiß, wo jedes Unternehmen bei ESG steht. Wir monitoren, gehen mit Unternehmen in den Dialog und treffen Entscheidungen.“ Bringt ein Dialog zur Verbesserung eines Unternehmens dennoch keine ESG-Konformität, kann ein Divestment die Folge sein. Damit es nicht soweit kommt, schweißt Fidelity jedoch auch die richtigen Partner zusammen — wie Sparringpartner, die sich gegenseitig unterstützen.

Mit Stefan Grafenhorst von der Greiner AG nahm auch ein Vertreter eines Unternehmens bei der Diskussion teil, das als weltweit tätiger Hersteller von Kunststoffen Produkte vertreibt, die auf den ersten Blick nicht besonders nachhaltig sind. „Entscheidend ist, dass man sich nicht der Verantwortung entzieht, sondern die Kritik annimmt“, sagte Grafenhorst und betonte, dass es neben der öffentlichen Diskussion, die dem Material Kunststoff gegenüber eher negativ gesinnt ist, auch eine Wissenschaftsseite gibt. „Und hier wird belegt, dass Plastik nahe­zu gegen alle anderen Verpackungsmaterialien besser abschneidet. Nun liegt es an uns, ständig weiterzuforschen und Kreisläufe zu schließen, um bei der Nachhaltigkeit stärker zu punkten.“

Treiber der Nachhaltigkeit

Die Vienna Insurance Group AG zählt zu den größten Versicherungskonzernen in Europa und ist die führende Versicherungsgruppe in Österreich, Zentral- und Osteuropa. Vom Thema Nachhaltigkeit ist man gleich doppelt betroffen: Einerseits als Schadensversicherer, weil der Klimawandel für die Schadensregulierung von zentraler Bedeutung ist. Allein die Wiener Städtische, der größte Versicherer der VIG-Gruppe und einer der größten Schadenversicherer in Österreich, hat 2021 rund 200 Millionen Euro an Unwetterschäden verzeichnet. Durch die Rückversicherung und Reserven aus besseren Jahren könne man das zwar abfedern, auf Dauer käme man aber nicht umhin, die Prämien anzuheben, sollten derartige Ereignisse regelmäßig auftreten.

Andererseits ist die VIG auch einer der großen Investoren in Österreich und für Geldgeber spielt Nachhaltigkeit eine zunehmende Rolle. Mit 10,5 Billionen Euro sind Versicherungen der größte Investor in Europa und in der Lage, das Thema Nachhaltigkeit stark zu beeinflussen. „Wir stellen die Weichen in die richtige Richtung“, sagte Stadler. „Zum Beispiel haben wir als erste europäische Versicherung im vergangenen Jahr eine Benchmark-Nachhaltigkeitsanleihe im Volumen von 500 Millionen Euro begeben und bei institutionellen Investoren im In- und Ausland platziert, die rasch vergriffen war.“ Generell hat die VIG ihre Investitionen in Green Bonds in den letzten Jahren versechsfacht. Inwieweit sich das wirtschaftlich rentiert, wird sich allerdings erst im Laufe der Zeit zeigen.

Neben Versicherungen treiben auch öffentliche Ausschreibungen die Nachhaltigkeit. In diesem Bereich gibt es einen europäischen Aktionsplan, der die Nachhaltigkeit als Kriterium stärkt. „Der öffentliche Einkauf beträgt in Österreich rund 61 Milliarden Euro pro Jahr“, rechnete Anwalt Hofbauer vor. „EU-weit sind es sogar rund zwei Billionen Euro. Ein großes Investmentvolumen, das in der Wirtschaft wichtige Impulse setzen kann.“

Ein Problem ist, dass Einkäufer naturgemäß auf den Preis achten. Nachhaltige Produkte sind meist die teureren. Hier ist die Politik gefragt, Starthilfe zu geben. Seit der Novelle 2018 gilt Umweltgerechtigkeit als Pflicht. „Der öffentliche Auftraggeber muss alternativlos auf die Umweltgerechtheit der Leistung Bedacht nehmen“, erklärte Hofbauer. „Nicht zwingend aber möglich, kann auch auf soziale Aspekte Wert gelegt werden, wie etwa Arbeitnehmer 55+, Frauenquote in der Führungsetage usw. Diese Verschränkung aus Wollen, Können und Müssen wird immer enger und spitzt sich zu.“

Beobachten lässt sich das bereits beim Fahrzeugbeschaffungsgesetz. Hier sind öffentliche Auftraggeber verpflichtet, den öffentlichen Fuhrpark umzustellen. Beispielsweise müssen bis zum Jahr 2025 45 Prozent aller öffentlichen Busse emissionsfrei sein. „Hier wird die Nachhaltigkeit erst gar nicht in die Hände der öffentlichen Einkäufer gelegt, sondern aufoktroyiert“, meinte der Rechtsexperte. Ähnlich beim Bestbieterprinzip: Nicht mehr der günstigste Bieter soll berücksichtigt werden, sondern nachhaltige Aspekte treten in den Vordergrund.

Für viele Unternehmen kommt der Druck zu mehr Nachhaltigkeit teilweise auch über die Lieferketten. Die Greiner AG arbeitet etwa mit BMW zusammen, die ihre Klimabilanz regelmäßig im CDP (Carbon Disclosure Project) ausweisen. „BMW hat mit allen Lieferanten einen klaren Fahrplan, wie sie zu einem CDP Score kommen. Wer die Forderungen nicht erfüllen kann, erhält in Zukunft keinen Auftrag“, so Grafenhorst.

Hindernisse beseitigen

Laut PwC-Umfrage unter Investoren will sich die Mehrheit von Unternehmen distanzieren, die Nachhaltigkeit nicht berücksichtigen. Eine mögliche Motivationsspritze wäre, ESG-Engagement in Management-Boni einfließen zu lassen. Wichtig ist letztlich Transparenz. Damit kein Wildwuchs an Bewertungen und Zertifizierungen entsteht — Stichwort Greenwashing — ein Bremser der Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen. Unlängst hat die EU-Kommission Greenwashing als Agenda festgemacht. Zukünftig darf nur noch „grün“ draufstehen, wo grün drinnen ist.

Von technologischer Seite würden sich die Nachhaltigkeitsziele bis 2050 bewältigen lassen. „Viele der Technologien von morgen kennen wir heute noch nicht. Fakt ist, sie werden kommen“, prophezeite Loszach. Grafenhorst gab zu bedenken, dass auch der Footprint der Technologie groß sein werde und man nicht alle Hoffnungen in die Technologie setzen dürfe. Einig war man sich: Entscheidend ist die Bewusstseinsbildung jedes Einzelnen.