Die EU-Taxonomie wird ihre Kraft entfalten

Die Stellschrauben müssen fester gezogen werden, außer man weicht von den bereits in Kraft getretenen Klimaschutzgesetz ab. Die EU-Taxonomie sehen die Experten als wirksames Mittel, Unternehmen und Investoren in die richtigen Bahnen zu lenken.

Klassifizierung. Mithilfe der EU-Taxonomie sollen Investitionen in Tätigkeiten gelenkt werden, die notwendig sind, um bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen.

Derzeit steht bei ESG das E für Environment ganz klar im Vordergrund. Mitunter, weil es in diesem Bereich die meisten Daten gibt. Das S (Social) ist im Gegenzug deutlich schwieriger in Daten festzumachen, aber auch hier wird die EU-Taxonomie in Zukunft ein passendes Framework vorgeben. Das G (Governance) betrifft die ureigenste Aufgabe jedes Unternehmens: Die Unternehmensführung und Risikomanagement und sollte mit der Taxonomie ebenfalls für einen Schub zu mehr Nachhaltigkeit in der Wirtschaft sorgen. „Es braucht Regulierungen und Verordnungen, um den nötigen Druck auf Industrie und Unternehmen zu erzeugen“, sagte Meinhard Platzer, CEO LGT Bank Österreich. Die EU-Taxonomie kategorisiert in unterschiedliche Stufen. „Wir labeln und unsere Aufgabe ist es, dem Kunden verständlich zu erklären, wo die Unterschiede liegen“, so Platzer.

„Mit der Taxonomie wird versucht, die Finanzströme in die richtige Richtung zu lenken“, ergänzte Elisabeth Stadler, Generaldirektorin der Vienna Insurance Group. Das Unternehmen bewertet nicht nur selbst, sondern lässt sich von unabhängigen Ratingagenturen einstufen. Die VIG ist in 30 Ländern tätig, von Österreich aus ostwärts. Viele Partnerländer haben einen komplett anderen Entwicklungsstand. In Osteuropa ist Nachhaltigkeit noch lange nicht so ein selbstverständliches Thema wie hierzulande. „Wir müssen einen breiten Mittelweg finden, um diesen Ländern nicht von heute auf morgen alles zu unterbinden. Letztlich müssen sich diese Länder aber unseren Regeln unterwerfen, die wir hier gewissenhaft entwickelt haben“, machte Stadler unmissverständlich klar. Zum Beispiel versichert die VIG keine Kohlekraftwerke mehr neu. Das hat allerdings zur Folge, dass sich in Tschechien der größte Energieversorger bei chinesischen Unternehmen versichern lässt und somit Wirtschaftsleistung aus Europa verloren geht. „Wir bieten den Firmen Transformationspläne an, damit sich auch weniger klimafreundliche Unternehmen wandeln können und gute Bewertungen erzielen“, so Stadler. „Man muss Transformationswege und -Zeiten finden.“

Für Klarheit sorgen

„Transparenz und Vergleichbarkeit der Angebote ist das A und O im Vergaberecht“, sagte Berthold Hofbauer, Partner der Rechtsanwaltskanzlei Heid & Partner. „Wir transkribieren die Taxonomie-Verordnung in den öffentlichen Einkauf.“ So gesehen sei die EU-Taxonomie eine Art Vokabelheft für Investitionsströme, das aufzeigt, welche Ströme nachhaltig sind und welche nicht. Darüber hinaus wendet die Rechtsanwaltskanzlei aber auch ihre eigenen „Vokabelhefte“ an, um noch tiefer in die Materie gehen zu können, damit auch wirklich das nachhaltigste Angebot den Zuschlag erhält. „Im Vorfeld muss bei einer Vergabe klar definiert sein, wie und was als „nachhaltig“ bewertet wird.“

Kostenwahrheit

In der langwierigen Entwicklung der EU-Taxonomie zeigt sich aber auch, wie uneinig sich die EU-Länder bei der Frage nach der Nachhaltigkeit sind. Etwa beim Thema Atomkraft als „grüner“ Strom. Im Presse-Branchentalk waren sich die Diskutanten einig: Es wird auf die richtige Bepreisung ankommen. „Niemand würde heute in Kernkraft investieren, wenn sie richtig bepreist wäre, weil es dann keinen Businesscase mehr für diese Art von Energiegewinnung geben würde“, ist Stefan Grafenhorst von der Greiner AG überzeugt und demonstrierte das anhand des eigenen Geschäfts: „Nicht recycle­fähiges Plastik sollte einen anderen Preis haben als recycelbare Lösungen. Was nicht nachhaltig ist, muss teurer sein. Das muss außer Frage stehen. Hier darf man aber die Industrie und die Unternehmen nicht alleine lassen. Die Politik muss handeln.“ Auch Hofbauer sieht die Lösung in einem neuen Kostenverständnis, wenn man mit dem Green Deal die Wirtschaft von fossiler Energie abkoppeln will. „Es darf nicht mehr nur der Anschaffungspreis gelten, sondern der Preis, den ein Produkt auf die Gesellschaft ausübt und der während dem Lebenszyklus bis zu Produktentsorgung anfällt - die sogenannten Life-Cycle-Cost.“ Eine Kostenwahrheit kann erzeugt werden, indem man einerseits Begünstigungen, Förderungen, Beihilfen für klimafreundliche Produkte rechtlich verankert, andererseits für klimaschädliche Produkte Besteuerungen vornimmt.

Niemand wird sich der Nachhaltigkeit entziehen können. Entscheidend ist für Thomas Loszach, Head of Austria & CEE der Fidelity International, dass jeder zuerst bei sich selbst anfängt, bevor man Kriterien bei anderen einfordert. „Im Grunde zieht sich Nachhaltigkeit von früh bis spät durch den gesamten Tagesablauf.“