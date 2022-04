Investmentfonds: Vielfalt ermöglicht breit gestreute Lösungen

(c) Getty Images

Diversifiziert anlegen. In Zeiten volatiler und komplexer Kapitalmärkte sind gute Strategien gefragt. Vor allem Diversifikation und Risikostreuung spielen gerade jetzt eine bedeutende Rolle, wissen die Finanzexpertinnen und Finanzexperten der Bank Austria.

Um bei der Vermögensanlage ein gutes Risiko-Ertrags-Verhältnis zu erzielen, sind Investmentfonds ein interessantes Instrument. Bei der Auswahl der Fondspartner und Fonds setzt das Premium Banking der UniCredit Bank Austria auf Qualität und Transparenz.

Vielfalt streut Risiko

Wer sein ganzes Vermögen in ein einziges Wertpapier investiert, setzt sich einem hohen Verlustrisiko aus. Diversifikation, also die breite Streuung des Vermögens über mehrere Anlageklassen, ermöglicht es, Risiken besser zu verteilen. Ein Investment in ein ganzes Bündel vermindert das eingegangene Risiko. Investmentfonds sind eine gute Möglichkeit, veranlagtes Geld zu streuen.

Qualität entscheidet

Aus dem Angebot der elf Fondspartner erstellt das Fondsresearch des Premium Banking eine Liste der „Best in Class“-Fonds. Diese Investmentfonds schneiden nach den Prüfkriterien der Bank Austria im Vergleich zu allen anderen auf dem österreichischen Markt verfügbaren Fonds mit vergleichbarer Ausrichtung am besten ab und werden daher aktiv angeboten.

Elf Investmenthäuser – geprüft und gewählt

Das Premium Banking Team der Bank Austria hat viele Fondsgesellschaften in einem mehrstufigen Verfahren einer strengen Bewertung unterzogen und daraus elf Anbieter ausgewählt. So sind alle relevanten Anlageklassen abgedeckt. Die langjährige Zusammenarbeit baut auf dem Austausch von Expertise und Know-how auf.

Die vorliegende Marketingmitteilung stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere ist sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Abschluss einer Veranlagung. Sie dient nur der Erstinformation und kann eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse der Anlegerin bzw. des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit Risiken verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter Umständen ist auch ein Totalverlust möglich. Je länger der Anlagehorizont, umso geringer fallen kurzfristige Schwankungen ins Gewicht. Ihre Betreuerin bzw. Ihr Betreuer steht Ihnen gerne bei der Ermittlung der für Sie passenden Veranlagungsstrategie zur Verfügung.

