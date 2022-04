Türkische Kampfjets überflogen griechische Insel im Tiefflug

Überflüge türkischer Jets in Griechenland fanden zuletzt fast täglich statt. Ankara spricht Griechenland die Souveränität über etliche Inseln in der östlichen Ägäis ab, weil diese militarisiert sind.

Erneut haben mehrere türkische Kampfjets am Dienstag griechischen Luftraum verletzt und griechische Inseln überflogen. Zwei Flieger rasten in nur 457 Metern Höhe über das Eiland Panagia, auf dem eine Einheit der griechischen Nationalgarde stationiert ist, wie der griechische Staatssender ERT unter Berufung auf den Generalstab berichtete. Zwei weitere Jets überflogen in rund 6000 Metern Höhe die Inselgruppe Inousses.

Erst am Montag waren türkische Jets unter anderem über die von rund 52.000 Menschen bewohnte Insel Chios geflogen. Solche Überflüge gelten als schwere Verletzung der Souveränität eines Landes.

Streit über Inseln in Ost-Ägäis

Ankara spricht Griechenland die Souveränität über etliche Inseln in der östlichen Ägäis ab, weil diese militarisiert sind. Entsprechende Mitteilungen hat die Türkei in den vergangenen Monaten bereits an die Vereinten Nationen versandt - mit dem Argument, die Militarisierung der Inseln stehe nicht im Einklang mit den Verträgen von Lausanne (1923) und Paris (1947). Athen hingegen verweist auf die zahlreichen Landungsboote an der türkischen Westküste, die die Inseln bedrohten, weshalb diese für eine Verteidigung gerüstet sein müssten.

Überflüge türkischer Jets in Griechenland fanden zuletzt fast täglich statt. Sie stehen im Widerspruch zum Treffen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan mit Griechenlands Premier Kyriakos Mitsotakis vor vier Wochen in Istanbul. Dort hatten beide Nato-Mitglieder angekündigt, die Spannungen in der Region verringern zu wollen, um die Südostflanke der Nato angesichts des Ukraine-Kriegs nicht zusätzlich zu belasten.

(APA/dpa)