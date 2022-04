Grafikdesignerin Judith Strieder hat das österreichische Frauenteam für das „Tschuttiheftli“ illustriert – das alternative Sammelalbum zur Fußball-EM.

Fast habe sie die Einreichfrist verpasst, sagt Judith Strieder. So kam es, dass die Grafikdesignerin am Strand in Italien ihr Porträt des norwegischen Fußballstars Ada Hegerberg zeichnete – und damit prompt aus 183 internationalen Künstlern für das „Tschuttiheftli“ ausgewählt wurde.

Das Sammelalbum als Alternative zum berühmten Panini-Album kommt – wie der Name schon erkennen lässt („Tschutte“ ist Schwyzerdütsch für „Fußball spielen“) – aus der Schweiz. Gesammelt werden nicht einfach Fotos der Fußballstars, sondern künstlerisch gestaltete Porträts, der Erlös wird gespendet. Heuer gibt es das „Heftli“ erstmals für ein Frauenturnier, die Europameisterschaft in England. 16 ausgewählte Künstler – in der Jury saß unter anderem Stefanie Sargnagel – gestalteten jeweils ein Team.