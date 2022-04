Wolfgang Puck eröffnet Restaurant am Flughafen

(c) AFP or licensors/ Valerie Macon

Der Starkoch eröffnet am Flughafen Wien seine Kitchen & Bar – mit Signature Dishes, Gourmet Pizzen und Wiener Schnitzel.

Eigentlich hätte es schon Ende letzten Jahres so weit sein sollen. Am Dienstag hat nun Wolfgang Puck auf dem Flughafen Wien in Schwechat sein „Wolfgang Puck Kitchen & Bar“ eröffnet. Das österreichweit erste Lokal des Starkochs ist in der Ankunftshalle von Terminal 3 und somit im öffentlich zugänglichen Bereich gelandet.

Betrieben wird es von SSP – The Food Travel Experts. Auf mehr als 700 Quadratmetern finden sich Restaurant, Bar und Take Away-Bereich. Die Speisenkarte umfasst internationale Klassiker, Wolfgang Puck Signature Dishes wie den Chinois Chicken Salad, Gourmet Pizzen (Smoked Salmon, Wild Mushroom, etc.), sowie Österreichisches wie Rindsgulasch, Wiener Schnitzel oder Kärntner Kasnudl. Die Eröffnung erfolge „zum richtigen Zeitpunkt“, stellte Julian Jäger, Vorstandsdirektor der Flughafen Wien AG, mit Blick auf Tourismus und Luftfahrt fest, wo es „langsam aufwärts“ gehe.

Das neue Restaurant will Hollywoodflair auf den Flughafen bringen. beigestellt

Interesse an Innenstadt

Der aus St. Veit a.d. Glan gebürtige Puck hat in seiner Karriere zwei Michelin Sterne erkocht und betreibt mehr als 100 Restaurants von den USA bis nach Japan. In Europa ist er seit Juni 2021 in Budapest vertreten. Schon seit Jahrzehnten bekocht Wolfgang Puck auch die Stars der Oscar-Nacht in Hollywood.

Puck hat, wie er der „Presse“ im Vorjahr in einem Interview erzählt, auch in der Wiener Innenstadt nach einem Standort für sein „Spago“ gesucht. Das Hotel Rosewood, das im Juli eröffnet, habe allerdings abgewinkt. Wien sei für ihn nach wie vor interessant, ebenso wie Klagenfurt.

(red)