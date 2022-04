Mehrere Verletzte nach Schüssen in New Yorker U-Bahn

Großeinsatz in einer U-Bahnstation im New Yorker Stadtteil Brooklyn.

Minestens 13 Menschen dürften verletzt worden sein. Die Polizei ruft dazu auf, die Gegend im Stadtteil Brooklyn zu meiden.

In einer New Yorker U-Bahn-Station sind am Dienstag mehrere Menschen angeschossen worden, berichteten lokale Medien unter Berufung auf Quellen der Feuerwehr. Laut dem US-Nachrichtensender CNN wurden 13 Menschen verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei betonte zudem nach Berichten über nicht detonierte mutmaßliche Sprengsätze, es seien "keine aktiven Sprengsätze“ gefunden worden. CNN zititert allerdings ein Quelle der New Yorker Feuerwehr, die von „mehreren nicht detonierten Sprengsätzen" spricht.

Eine Polizeisprecherin bestätigte, dass ein Notruf gegen 8.30 Uhr Ortszeit eingegangen sei. Der Vorfall ereignete sich also während des morgendlichen Berufsverkehrs in der U-Bahn-Station 36th Street im Brooklyner Stadtteil Sunset Park.

Der Polizei zufolge sei ein männlicher Täter, der möglicherweise eine Gasmaske und eine orangefarbene Warnweste trug, vom Tatort geflohen.

Die Polizei rief die Bevölkerung per Twitter auf, die Gegend zu meiden. Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar.

(APA/Reuters)