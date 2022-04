Nach Pandemie kehren die Skiunfälle zurück

(c) Bundesheer (Ertl)

Im Winter 2021/22 gab es mehr Skiunfälle als in der Vorjahressaison.

6716 Personen wurden im Winter 2021/22 in Österreichs Bergen Opfer von Unfällen. Diese Zahl nähert sich dem jahrelangen Mittelwert – im ersten Corona-Jahr war sie um zwei Drittel massiv zurückgegangen.

Zwei Jahre Pandemie bedeuteten vor allem im ersten Corona-Winter 2020/2021 weniger Skitourismus und dadurch auch weniger alpine Unfälle. Nach einem Rückgang um rund zwei Drittel bei den alpinen Unfällen nähert sich nun die Zahl wieder dem langjährigen Durchschnitt an.

Im heurigen Winter sind 6716 Personen – Tote, Verletzte, Unverletzte – in Österreichs Bergen verunglückt. Im Winter 2020/21 waren es hingegen 2494. Während in der Vorjahressaison 88 Personen starben, waren es heuer 111. Das ist dem Zwischenbericht des Österreichischen Kuratoriums für Alpine Sicherheit (ÖKAS) zu entnehmen, das diesen am Dienstag veröffentlichte.

Lawinenunfälle im Zehn-Minuten-Takt

Insgesamt registrierte die Alpinpolizei im Zeitraum November 2021 bis 3. April 2022 in Österreich 4345 alpine Unfallereignisse (Zehn-Jahres-Wert: 4574). Im Vorjahr waren es 1848 gewesen.

Auf den Pisten und Skirouten verunfallten in Österreich in diesem Betrachtungszeitraum 4613 Personen (Zehn-Jahres-Wert: rund 5300), davon 27 tödlich. Elf Personen starben im Zuge eines Sturzes oder Absturzes, acht Personen aufgrund einer Herz-Kreislauf-Störung und genau so viele wegen eines Aufpralls gegen ein Hindernis.

ÖKAS beschrieb den Winter 2021/22 im Zwischenbericht als trocken mit Schönwetter, wenig Niederschlag und starkem Wind.

Die Schlechtwetterphase Anfang Februar 2022 habe abseits des gesicherten Skiraums – Pisten und Skirouten – Auswirkungen auf das Unfallgeschehen gehabt und innerhalb von zwei Tagen neun Lawinentote gefordert. „Lawinenunfälle im Zehn-Minutentakt, wie Anfang Februar 2022, sind für die freiwilligen Bergretter eine enorme Herausforderung“, sagt der Präsident des Österreichischen Bergrettungsdienstes (ÖBRD), Stefan Hochstaffl.

Tourengeher meist auf Piste

Insgesamt sind im Erhebungszeitraum 18 Personen durch Lawinen ums Leben gekommen – 15 davon waren Skitourengeher. Bei eben diesen wurden im Zwischenbericht etwa 700 Opfer im Winter 2021/22 erfasst, der Zehn-Jahres-Wert liegt bei 500. „Viele sind mit ihren Tourenskiern auf der Piste und im niedrigeren Gefahrenbereich unterwegs“, sagte der Leiter der Alpinpolizei, Hans Ebner.

Die Verfasser des Berichts über die soeben abgelaufene Wintersaison appellieren an Eigenverantwortung, eine vernünftige Selbsteinschätzung und Tourenauswahl, das Einholen aktueller Informationen sowie ein Kursangebot oder eine professionelle Führung zu nutzen.