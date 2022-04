Teheran sieht Atomgespräche in Wien „auf der Intensivstation“

Irans Regime fordert, dass seine Revolutionsgarden von der US-Terrorliste genommen werden. Doch US-Präsident Biden schreckt vor diesem Schritt zurück.

Die Zweifel an einem Erfolg der Wiener Verhandlungen zur Begrenzung des iranischen Atomprogramms wachsen. Nach vielen Verzögerungen blockiert jetzt ein Streit über die Revolutionsgarden des Iran eine Einigung. Zwar könnten schon in den kommenden Tagen vertrauensbildende Maßnahmen in Kraft treten, die den Graben zwischen dem Iran und den USA überbrücken sollen. Von einem Durchbruch könne aber keine Rede sein, sagt das Teheraner Außenministerium: Der Verhandlungsprozess befinde sich „auf der Intensivstation“.