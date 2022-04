Osterfestival Tirol: Pest, Corona und Molly Bloom

Die moderne Penelope aus James Joyces "Ulysses": Sarah Maria Sun in Dieter Schnebels Stück "Yes, I Will, Yes!“.

Musik und Literatur zur Mailänder Pestepidemie von 1630, eine „Ulysses“-Komposition von Dieter Schnebel: zwei fesselnde Abende im Salzlager Hall.

Da sinniert sie nun im Halbschlaf, Molly Bloom, die moderne Penelope aus James Joyces „Ulysses“: über Sex und Affären, das Singen, Menstruationsbeschwerden, den verstorbenen Sohn, Leopolds kalte Füße – und schließlich seinen Heiratsantrag: „and yes I said yes I will Yes.“ Der Roman mag einen Ehrenplatz in der Bibliothek der ungelesenen Bücher einnehmen, regte aber zugleich eine große Zahl musikalischer Teiladaptionen an, nicht zuletzt mit diesem Schlusskapitel, Mollys schier endlos mäanderndem inneren Monolog.

2016, zwei Jahre vor seinem Tod, hat ihn Dieter Schnebel noch zur Grundlage einer nicht einmal einstündigen Komposition gemacht, „Yes, I Will, Yes!“, für Sopran, Schlagzeug und Elektronik – als Hörspiel, inszeniertes Konzert, Monodram. Die Aufführung durch die Widmungsträgerin Sarah Maria Sun und die Schlagzeugerin Vanessa Porter geriet im Salzlager Hall zu einem Höhepunkt des diesjährigen Osterfestivals Tirol.