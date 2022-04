Profil muss man nicht nur in Moskau zeigen

Karl Nehammer sorgt mit seinen Reisen für Aufsehen. Im Inland aber lässt er bisher Zeichen für einen Aufbruch unter seiner Kanzlerschaft vermissen.

Über die Frage, wie sinnvoll der Besuch von Kanzler Karl Nehammer bei Russlands Präsidenten, Wladimir Putin, war, kann man streiten. Ein konkretes Ergebnis ist nach dem Treffen jedenfalls nicht sichtbar. Aber der Kanzler konnte die vergangenen Wochen definitiv nutzen, um Profil zu gewinnen. Eine Reise nach Kiew hier, ein Treffen in Moskau da, und dazu im Inland teils emotionale Pressekonferenzen zu dem Thema. Man nimmt Nehammer ab, dass ihm ein Frieden in der Ukraine ein zentrales Anliegen ist.

Und ein eigenständiges Profil zu entwickeln ist für jemanden, der neu im Kanzleramt weilt, ja nicht das Unwichtigste. Doch dazu gehört es auch, innenpolitisch neue Wege zu gehen. Aber während Nehammer rhetorisch andere Töne als Vorgänger Sebastian Kurz anschlägt, ist ein inhaltlicher Neuaufbruch hier nicht spürbar. Wenn es um die Aufarbeitung von Korruptionsvorwürfen gegen ÖVP-Vertreter geht, gefällt sich die Partei nach wie vor in der „Alle sind gegen uns“-Position. Nun darf man sich von den anderen Parteien im „ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss“ auch nicht unbedingt eine objektive Sicht erwarten. Aber das ändert nichts daran, dass Nehammer selbst offensiver die schiefe Optik rund um Vertreter seiner Partei in der Ära Kurz ansprechen könnte. Und mit Reformen zum Thema Transparenz demonstrieren könnte, dass er für einen Neuaufbruch stehen will.