Bitcoin wird akzeptierter, Preis fällt dennoch

Der Bitcoin-Preis befindet sich in einer Schwächephase.

Zinserhöhung und Rezession ließen Anleger vorsichtig werden und von Bitcoin die Finger lassen. Indes wagt Madeira einen Vorstoß, und Peter Thiel hielt eine kontroverse Rede.

Der Bitcoin-Kurs schwächelt wieder einmal. Auf Wochensicht hat der Kurs der größten Kryptowährung um 15 Prozent nachgegeben, am Dienstag rutschte er sogar zeitweise unter die 40.000-Dollar-Marke, bevor er sich wieder etwas erfing. Doch warum? Immerhin gab es von Bitcoin zuletzt Positives zu vermelden, die weltweite Adoption nimmt zu: Die autonome Region Madeira (Portugal) will zum Bitcoin-Paradies werden und Investoren anlocken. Vorerst sollen Bitcoin-Transaktionen komplett steuerfrei sein, versprach Miguel Albuquerque, Präsident der autonomen Region, vorige Woche auf der Bitcoin-Konferenz in Miami.



Ebendort verkündete Jack Mallers, Chef des Zahlungsabwicklers Strike, das Bitcoin-Lightning-Network (über das Bitcoin-Transaktionen in einem Seitenarm der Blockchain schnell und gebührenarm abgewickelt werden) für Händler zugänglich zu machen, die die E-Commerce-Software von Shopify nutzen. Das sind 1,7 Millionen Händler in über 175 Ländern. Weitere Partnerschaften sollen ermöglichen, dass auch McDonald's und Walmart das Lightning-Netzwerk nutzen können.