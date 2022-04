Bitcoin wird akzeptierter, Preis fällt dennoch

Zinserhöhung und Rezession ließen Anleger vorsichtig werden und von Bitcoin die Finger lassen. Indes wagt Madeira einen Vorstoß, und Peter Thiel hielt eine kontroverse Rede.

Der Bitcoin-Kurs schwächelt wieder einmal. Auf Wochensicht hat der Kurs der größten Kryptowährung um 15 Prozent nachgegeben, am Dienstag rutschte er sogar zeitweise unter die 40.000-Dollar-Marke, bevor er sich wieder etwas erfing. Doch warum? Immerhin gab es von Bitcoin zuletzt Positives zu vermelden, die weltweite Adoption nimmt zu: Die autonome Region Madeira (Portugal) will zum Bitcoin-Paradies werden und Investoren anlocken. Vorerst sollen Bitcoin-Transaktionen komplett steuerfrei sein, versprach Miguel Albuquerque, Präsident der autonomen Region, vorige Woche auf der Bitcoin-Konferenz in Miami.



Ebendort verkündete Jack Mallers, Chef des Zahlungsabwicklers Strike, das Bitcoin-Lightning-Network (über das Bitcoin-Transaktionen in einem Seitenarm der Blockchain schnell und gebührenarm abgewickelt werden) für Händler zugänglich zu machen, die die E-Commerce-Software von Shopify nutzen. Das sind 1,7 Millionen Händler in über 175 Ländern. Weitere Partnerschaften sollen ermöglichen, dass auch McDonald's und Walmart das Lightning-Netzwerk nutzen können.

Block baut Solar-Bitcoin-Farm

Indes bauen das von Twitter-Gründer Jack Dorsey geleitete Finanzunternehmen Block und die Blockchain-Firma Blockstream in Texas eine Bitcoin-Farm, die Solarpanels von Tesla verwenden soll.

Bitcoin erfährt also gerade einen weiteren Akzeptanzschub, der sich allerdings nicht im Preis niederschlägt. Dieser Zustand könnte noch eine Weile anhalten, fürchtet Bitcoin-Experte und Sachbuch-Bestsellerautor Marc Friedrich. Grund sei die Zinswende in den USA, die den Märkten Liquidität entziehe. Auch die Angst vor Rezession und Stagflation, verstärkt durch den Ukraine-Krieg und die harten Corona-Lockdowns in China, ließen die Leute Bitcoin (und teilweise Aktien) meiden. Bei 30.000 Dollar sieht Friedrich wieder Kaufchancen. Bis zu einer nachhaltigen Trendwende könnte es aber noch dauern, meinte er zur „Presse“. Eine Bärenmarktrallye (Zwischenaufschwung mitten im längerfristigen Abwärtstrend) sei jedoch möglich.

Es würden aber Zeiten kommen, in denen ein Preis von 40.000 Dollar für einen Bitcoin lächerlich erscheinen werde, glaubt er. Dass die EU, die derzeit das Selbstverwalten von Bitcoin massiv erschweren will, Bitcoin langfristig schaden kann, glaubt Friedrich nicht. Bitcoin lasse sich ebenso wenig verbieten wie Zahlungen zwischen zwei selbstverwalteten digitalen Geldbörsen. Nicht einmal China sei das gelungen. Auch dass eine andere Kryptowährung wie Ethereum Bitcoin den Rang ablaufen könnte, hält Friedrich für wenig wahrscheinlich. Hinter allen anderen Projekten stehe ein Gremium oder eine Privatperson mit Eigeninteresse. Nur Bitcoin sei wirklich dezentral.

„Soziopathischer Opa Buffett“

Dass sich Bitcoin nicht mit Ethereum vergleichen lasse, diese Ansicht vertrat auch der Milliardär Peter Thiel in einer kontrovers aufgenommenen Rede auf dem Bitcoin-Kongress. Der bekennende Libertäre listete „Feinde von Bitcoin“ auf, zu denen er neben JP Morgan-Chef Jamie Dimon auch den 91-jährigen Starinvestor Warren Buffett zählte. Diese Leute würden das alte Finanzsystem verteidigen, von dem sie selbst profitierten.

Dass Thiel Buffett als „soziopathischen Opa“ bezeichnete, kam bei manchen Zuhörern dann doch nicht so gut an. Auch warf er den großen börsenotierten Konzernen vor, allesamt unter der Fuchtel des Staates zu stehen, weswegen man lieber Bitcoin kaufen solle. Kritiker meinten, Thiel habe wohl vergessen, dass er Palantir gegründet hat, eine Firma, die nicht zuletzt Staaten beim Sammeln von Daten hilft.

Zieht Bitcoin mit Aktien gleich?

Interessant war indes Thiels Bitcoin-Kursziel und wie er darauf kommt: Ethereum sei mit dem Kreditkartenunternehmen Visa vergleichbar, beide seien etwa gleich hoch (rund 400 Mrd. Dollar) bewertet, daher sei Ethereum angemessen teuer. Bitcoin (derzeitiger Marktwert: 800 Mrd. Dollar) sei jedoch ein neues Geldsystem und solle mit Gold (derzeitiger Wert allen je geschürften Goldes: zwölf Billionen Dollar) oder gar mit dem Weltaktienmarkt (115 Billionen Dollar) gleichziehen. Gerade in Zeiten hoher Inflation sei das nicht unmöglich, meinte Thiel: In den Siebzigerjahren seien Gold und alle Aktien der Welt gleich viel wert gewesen. Bitcoin könne sich also durchaus auf vier Millionen Dollar pro Stück verhundertfachen.