Albertina Modern: Klimt glänzt auch ganz ohne Gold

Drucken

Hauptbild • Das galt einst als verrucht: Klimts Studie für die „Unkeuschheit“ im Beethovenfries der Sezession. • Albertina

Die Albertina Modern zeigt 100 Zeichnungen Gustav Klimts an einem ihm verhassten Ort: etwas schräg, wenig lehrreich, aber lohnend.

Der verlorene Sohn kehrt zurück, wenn man so will. Aber hätte er es gewollt? Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder ist sich selbst unsicher: „Ich weiß nicht, wie er reagieren würde.“ Denn Gustav Klimt hasste das Künstlerhaus, das historisierende Gebäude und die rückwärtsgewandte Künstlergilde, die es bespielte. Sein Bruch mit den Kollegen, die Gründung der Secession waren für ihn eine Befreiung, auch in seiner künstlerischen Entwicklung. Aber heute, 125 Jahre später, dreht sich alles um: In das Künstlerhaus ist die Albertina Modern eingezogen. Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Heimstatt. Was soll dort eine Ausstellung von Klimt-Zeichnungen bringen, ein lustvolles Schwelgen in Fin-de-Siècle-Sinnlichkeit? Mehr Besucher gewiss. Mehr Erkenntnis kaum: Man zeigt einfach eine erlesene Auswahl von 100 Blättern aus dem reichen hauseigenen Bestand.

Ein Zugang für Verächter des Meisters

Dabei verzichtet die Albertina darauf, anders als bei Schiele im Herbst, dem Einfluss auf spätere Künstler nachzuspüren. Nehmen wir es immerhin als Symbol, dass die Schau im Keller platziert ist, dass sich auch in diesen Werken manches zeigt, worauf spätere Generationen aufgebaut haben. Das passt doch zu Klimt, unter dessen Strich sich jeder Frauenkörper in ein Symbol verwandelte, in eine Allegorie, in die Andeutung einer Transzendenz, auch wenn sie in nicht anderem bestanden haben mag als in der Sehnsucht ihres Schöpfers. Und freuen wir uns, nach zehn Jahren diese Schätze wieder einmal geballt zu Gesicht zu bekommen.