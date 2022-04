Sorge vor ukrainischen Schülern ohne Schulabschluss

Viele ukrainische Flüchtlinge in Österreich verfolgen ihren Unterricht per Distance Learning aus Schulen in der Ukraine. Doch können sie das Schuljahr auch abschließen?

Die Schulpflicht, die nach der neunten Schulstufe endet, gilt in Österreich prinzipiell für alle Kinder. Zumindest für alle, die sich in Österreich „dauernd aufhalten“. Für die inzwischen rund 6000 ukrainischen Schülerinnen und Schüler ist die Lage jedoch nicht ganz so eindeutig. Denn sie können in manchen Fällen von der Schulpflicht ausgenommen werden, wenn sie etwa glaubhaft machen, dass sie nicht „dauerhaft“ in Österreich bleiben bzw. einen Schulabschluss in der Ukraine anstreben. Letzteres ist bei vielen aktuell der Fall. Die Zeit dazu aber drängt: Das ukrainische Schuljahr endet eigentlich mit Ende Mai.

Mit Kriegsbeginn hat das ukrainische Bildungsministerium das in der Pandemie sehr professionell organisierte Distance Learning wieder hochgezogen. Tatsächlich folgen diesem nun geflüchtete Kinder aus aller Welt, die via Online-Stream von ihren Pädagogen in den Unterricht in der Ukraine – dort, wo er noch möglich ist – zugeschaltet werden. Auch Prüfungen können online abgelegt werden.