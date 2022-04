Auftaktpleite von Djokovic gegen Davidovich Fokina

Der Weltranglistenerste muss in der zweiten Runde von Monte Carlo eine Niederlage einstecken. Sein einziges Turnier hatte der Serbe in diesem Jahr in Dubai bestritten.

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic ist beim Sandplatz-Tennisklassiker in Monte Carlo frühzeitig gescheitert. Der Serbe unterlag am Dienstag in der zweiten Runde dem Spanier Alejandro Davidovich Fokina 3:6,7:6(5),1:6. In der ersten Runde des Masters-1000-Turniers hatte der topgesetzte Djokovic ein Freilos gehabt.

In seinem ersten Match seit dem Viertelfinal-Aus in Dubai Ende Februar war der 20-fache Grand-Slam-Turniersieger weit entfernt von seiner Topform. Mit 45 unerzwungenen Fehlern präsentierte er sich viel zu fehleranfällig. Neunmal ließ er sich vom Weltranglisten-46. Davidovich Fokina den Aufschlag abnehmen.

Nach dem verlorenen ersten Satz lag Djokovic auch beim Hin und Her im zweiten Abschnitt zweimal mit Break hinten. Obwohl sich der Favorit dann noch in den entscheidenden dritten Satz rettete, schaffte er nicht die Wende. Im Gegenteil: Ohne viel Gegenwehr ging der Satz an den Spanier, nach 2:54 Stunden war die Partie beendet.

„Niemand verliert gerne"

"Ich bin enttäuscht, niemand verliert gerne", meinte Djokovic und wies auf seine Erschöpfung im dritten Satz hin. "Mir ist einfach komplett das Gas ausgegangen. Wenn man die Rallyes nicht mitgehen kann, seine Beine nicht spürt auf Sand, ist es eine Mission impossible". Er hoffe, dass er nächste Woche bei seinem Heimturnier in Belgrad schon einen Schritt weiter sein werde, ergänzte der Serbe und betonte, dass der erneute Sieg beim Major in Paris im Mai sein großes Ziel der Sandplatzsaison bleibe.

Bereits vor Monte Carlo hatte er angegeben, dass er wohl Zeit brauchen werde, um wieder in Schwung zu kommen. "Die vergangenen vier, fünf Monate waren wirklich herausfordernd für mich, mental und emotional." Wegen der fehlenden Impfung gegen das Coronavirus durfte Djokovic nicht an den Hartplatz-Turnieren in Indian Wells und Miami in den USA teilnehmen. Einen Start bei den Australian Open zu Saisonbeginn konnte er nicht durchsetzen und musste Melbourne nach einem juristischen Tauziehen im Jänner wieder verlassen. Sein einziges Turnier vor Monte Carlo in diesem Jahr bestritt er in Dubai.

