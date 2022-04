Investment zu spät offengelegt? Elon Musk droht Sammelklage

Aktionäre behaupten, der Tesla-Gründer habe „falsche und irreführende Aussagen und Auslassungen“ gemacht und damit gegen die Vorschriften des US-Wertpapiergesetzes gehandelt.

Ehemalige Aktionäre von Twitter verklagen Tesla-Gründer Elon Musk. In einer Sammelklage, die bei einem Bundesgericht in Manhattan eingereicht wurde, behaupten die Aktionäre, dass Musk "falsche und irreführende Aussagen und Auslassungen" gemacht hat. Der Tesla-Gründer habe versäumt, bis zum 24. März offen zu legen, dass er in Twitter investiert habe. Damit habe er gegen die Vorschriften des US-Wertpapiergesetzes gehandelt.

In der Klage wird ein nicht näher bezifferter Schadensersatz gefordert. Wie die Aktionäre mitteilen, hat die verzögerte Offenlegung Musk ermöglicht, mehr Twitter-Aktien zu niedrigeren Preisen zu kaufen, während er Aktionäre dazu verleitete, zu "künstlich aufgeblähten" Preisen zu verkaufen.

(APA/Reuters)