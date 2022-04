Villareal: Die märchenhafte Kraft der Kleinen

Villareal bleibt ein unbequemer Außenseiter, das „Gelbe U-Boot“ taucht mit dem 1:1 gegen Bayern im Halbfinale auf. Über Farben, Keramik, Hingabe und „ehrlichen“ Fußball.

Vila-real, ein kleiner beschaulicher Ort mit 51.000 Einwohnern und 60 Kilometer nördlich von Valencia gelegen, bleibt weiterhin das Epizentrum des europäischen Klubfußballs. Feierte der Verein im vergangenen Jahr die Sensation mit dem Gewinn der Europa League im Elfmeterschießen gegen Manchester United, schickt sich die ob ihrer gelben Klubfarben als „gelbes U-Boot“ bekannte Mannschaft in der Champions League an, für Furore zu sorgen. Das 1:1 in München bedeutete nämlich das Aus des großen FCB und den Aufstieg des kleinen FC Villareal ins Halbfinale der Millionenliga. Diese Illustration passt: alle Einwohner der zweitgrößten Stadt der Provinz Castellón hätten in der Allianz Arena Platz gefunden.