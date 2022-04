Ostern gibt Hoteliers Hoffnung

Die Buchungslage in den Wiener Hotels und auch in der Gastronomie rund um Ostern gibt Hoffnung. Die Frage ist, ob die Reiselust anhält (Archivbild).

Die Wiener Hotellerie blickt „vorsichtig optimistisch“ auf Ostern. Viele Restaurants sind ausgebucht. Die Zahl der Hotels in Wien ist seit 2019 sogar gestiegen.

Fast könnte man meinen, es sei alles wieder normal – oder zumindest so, wie es einmal war. Die Schanigärten in der Wiener Innenstadt sind gut gefüllt, es bilden sich wieder Schlangen vor den üblichen Luxusgeschäften, und die Menschen, die durch die Stadt flanieren, sind nicht nur Wiener, Steirer und Salzburger, sondern kommen von etwas weiter her – wenn auch noch nicht aus Übersee.

Restaurants ausgebucht

Die Wiener Hotellerie und auch die Gastronomie blicken hoffnungsvollen auf die bevorstehenden Osterfeiertage. Viele Wiener Restaurants und Gasthäuser sind rund um die Feiertage bereits ausgebucht. „Wir merken, dass nicht nur die Wienerinnen und Wiener wieder zurückkehren, auch viele Touristen sind schon angereist. Sowohl die Innenstadtlokale als auch die Restaurants und Gastwirtschaften außerhalb des Zentrums sind gut gebucht“, sagt Peter Dobcak, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Wien. Er macht auch das Frühlingswetter für die steigende Buchungslage verantwortlich – auch wenn die Vorhersage für das Wochenende besser sein könnte.