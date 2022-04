Die Schule, wie sie wirklich ist

Thomas Raab ging es in seinem Gastkommentar zur Schule primär um Polemik. Den Text kann man so nicht stehen lassen.

Der Gastkommentar von Thomas Raab („Unsere Schulkinder zahlen den Preis“, 8.4.) wirkt, als hätte sich ein Krimiautor – als solcher wird er am Ende des Beitrags bezeichnet – in die reale Welt verirrt und sich nicht zurechtgefunden. Seiner Website kann man aber entnehmen, dass er in den 1990er-Jahren an einem Wiener Gymnasium einmal Musik, Sport und Mathematik unterrichtet hat. Auf den zweiten Blick merkt man jedoch, dass es dem Autor primär um Polemik geht. Dennoch kann man den Text nicht so stehen lassen, ansonsten würden Leser, die nicht täglich mit dem österreichischen Schulwesen konfrontiert sind, ein völlig falsches Bild von der Realität bekommen.

Die Fakten

Um nicht Platz zu verschwenden, ist es am besten, Raabs Beflegelungen des amtierenden Bildungsministers zu ignorieren und sich auf die wesentlichen Fakten zu konzentrieren. Entgegen der Behauptung des Autors sind Schulklassen mit über dreißig Schülern nicht der Normalfall, sondern eher die Ausnahme. Sich am Fächerkanon abzuarbeiten ist ebenfalls ziemlich unnötig. Denn die Bezeichnung des Fachs sagt nichts über die Inhalte aus. Um es konkret am Gegenstand Englisch festzumachen, so wird natürlich die Sprache nicht wie vor vierzig Jahren unterrichtet, sondern – wie ich aus eigener langjähriger Erfahrung weiß – die Methoden wurden ständig weiterentwickelt. Sie wurden gerade in unserem Land höchst erfolgreich umgesetzt; Internationale Studien belegen, dass österreichische Maturanten mit ihrem Niveau in Englisch im europäischen Spitzenfeld liegen.