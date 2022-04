Russland nähert sich einem Zahlungsausfall

Etwa die Hälfte der russischen Devisenreserven wurde eingefroren, die Sanktionen haben das russische Bankensystem isoliert (Archivbild: 1000-Rubel-Noten in einer Banknoten-Druckerei in Russland).

Aufgrund der finanziellen Sanktionen fürchtet Russland um den ersten Zahlungsausfall des Landes seit 1998. Was bedeutet das?

Wien. Krieg, Sanktionen und unterbrochene Zahlungsketten haben russische Anleihen im Wert von 150 Milliarden Dollar an den Rand eines Zahlungsausfalls gebracht. Die Befürchtungen ließen Mitte März zunächst nach, als die ersten fälligen Zinszahlungen seit Kriegsbeginn eintrafen und zeigten, dass zumindest einige Emittenten ihre Schulden in Fremdwährung bedienen können. Die Erleichterung währte nur kurz. Anfang April lehnten ausländische Banken ab, Bondzahlungen der russischen Regierung auszuführen.

Was ging schief?

Das russische Finanzministeriumhat die Zahlungen vorgenommen, indem es das Geld in Rubel auf ein spezielles Konto für Ausländer bei der nationalen Verrechnungsstelle des Landes überwies. Dem Bondprospekt zufolge war jedoch bei keinem der betroffenen Papiere eine Ersatzzahlung in Rubel zulässig. Ratingagenturen wie Fitch Ratings haben erklärt, dass Russland als zahlungsunfähig betrachtet wird, wenn es die Kuponzahlungen nicht innerhalb einer 30-tägigen Nachfrist in Dollar leistet.

Was hält die Zahlungen noch auf?