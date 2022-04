Die Lehre als Exportschlager für die USA

In den USA sahen Firmen es lange Zeit nicht als ihre Aufgabe an, Mitarbeiter auszubilden. Doch der Fachkräftemangel macht das österreichische Modell der dualen Ausbildung interessant.

Der Maschinenbauer Engel hat ein Stück Österreich in die USA gebracht. Nicht nur mit seinem Werk in York, Pennsylvania, wo das Familienunternehmen aus Oberösterreich sein Hauptquartier für die USA hat. Sondern auch mit seiner Lehrlingsausbildung, die Engel am 250-Mitarbeiter-Standort seit einem guten Jahr anbietet. Ausgebildet werden Servicetechniker und Mechatroniker. Im ersten Jahr waren es sechs neue Auszubildende, nun rechnet man mit zehn bis 15 jedes Jahr. Engel ist ein weltweit tätiger Hersteller von Spritzgießmaschinen für die Industrie.

Dafür braucht es eine spezifische und aufwendige Ausbildung. „Wir haben gemerkt, dass wir das, was wir brauchen, auf dem Markt nicht bekommen“, sagt Mark Sankovitch, Amerikaner und Geschäftsführer von Engel in den USA. Die Ausbildung dauert mehrere Jahre und findet in Etappen statt. Anders als in Österreich sucht man Menschen, die bereits Ende 20 oder Anfang 30 sind und etwas Erfahrung mitbringen.

Sie werden während der Ausbildung voll bezahlt, was sie so außergewöhnlich wie gut fänden, weil die Ausbildung am College teuer sei und viele dafür Kredite aufnehmen müssten. „Sie finden es toll, wenn sie sich für ihre Ausbildung nicht verschulden müssen und dafür sogar ein Gehalt bekommen“, sagt Sankovitch. Im ersten Jahr habe man 800 Bewerber für das Ausbildungsprogramm gehabt, im zweiten bereits 1000. Die Produktion, erzählt er, sei in den USA lange ein unattraktives Arbeitsumfeld gewesen. „Jetzt gibt es ein Umdenken, weil mehr Leute gefragt sind.“