Russland will den letzten Widerstand in Mariupol brechen

Moskau meldet, dass sich 1000 ukrainische Soldaten in der strategisch wichtigen Stadt ergeben hätten. Die letzten ukrainischen Verteidiger verschanzen sich auf dem Gelände eines Stahlwerkes. Der Internationale Strafgerichtshof startet seine Ermittlungen in Butscha.

Es scheinen die letzten größeren Gefechte in der gepeinigten Stadt zu sein. In der Nacht auf Mittwoch sollen Hunderte ukrainische Marineinfanteristen aus ihrem Kessel in Mariupol ausgebrochen sein. Sie durchbrachen die russischen Linien und schlugen sich in ein Gebiet in der Stadt durch, das noch von Einheiten der rechtsextremen ukrainischen Miliz Asow gehalten wird. Das berichteten zumindest ukrainische Quellen. Die Asow-Kämpfer und andere ukrainische Soldaten kontrollieren noch einige Widerstandsnester in Mariupol. Weite Teile der hart umkämpften Hafenstadt befinden sich bereits in den Händen der russischen Invasionstruppen. Die Gefechte konzentrierten sich am Mittwoch vor allem auf das Hafengelände und das Areal des Stahlwerkes Asowstal. Dort halten sich noch ukrainische Einheiten verschanzt.

Das russische Verteidigungsministerium berichtete am Mittwoch, dass sich mehr als 1000 Angehörige der 36. ukrainischen Brigade der Marineinfanterie ergeben hätten. Unter den Gefangenen seien 162 Offiziere und auch 47 Frauen, teilte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenko, mit. Der russische Fernsehsender Rossija 24 zeigte einen Bericht, in dem Männer in offenbar ukrainischen Tarnuniformen zu sehen sind, die Verletzte auf Tragen transportieren. Andere Gefangene werden in einer Höhle verhört. Die ukrainische Seite bestätigte die russischen Angaben über die Massenkapitulation vorerst nicht.

„Russland setzt Phosphorbomben ein“

Mariupol ist sowohl für Russland als auch für die Ukraine von großer strategischer Bedeutung. Wer die Stadt beherrscht, kontrolliert einen wichtigen Hafen. Zudem braucht Russland Mariupol, um seinen Korridor von der Halbinsel Krim zu den prorussischen Separatistengebieten in der Ostukraine nachhaltig zu sichern. Der russische Präsident Wladimir Putin hat angekündigt, die gesamten Verwaltungsbezirke Donezk und Luhansk im Osten „befreien“ zu wollen. Und Mariupol gehört zum Bezirk Donezk.

Moskaus Truppen wollen die Stadt deshalb unter allen Umständen erobern. Teile Mariupols dürften mittlerweile durch russisches Bombardement und die schweren Kämpfe mit den Verteidigern zerstört sein. Die Zivilbevölkerung der Stadt leidet massiv. Der Bürgermeister von Mariupol, Vadym Boychenko, nannte am Mittwoch im ukrainischen Fernsehen eine schockierende Opferzahl: Demnach seien bereits mehr als 20.000 Menschen bei der Belagerung der Stadt getötet worden. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben vorerst nicht.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij warf Russland nun vor, in der Ukraine auch Phosphorbomben einzusetzen. Das sei Terror gegen die Zivilbevölkerung, klagte Selenskij in einer Videoansprache vor dem estnischen Parlament.

Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag (IStGH) hat bereits seine Ermittlungen zu Kriegsverbrechen in der Ukraine gestartet. Der Chefankläger des Strafgerichtshofs, Kharim Khan, besuchte am Mittwoch Butscha. In dem Städtchen etwas außerhalb von Kiew waren nach dem Abzug der russischen Truppen zahlreiche Leichen von Zivilisten entdeckt worden. Einige der Opfer hatten die Hände gefesselt.

„Wir sind hier, weil wir Grund zur Annahme haben, dass Verbrechen begangen werden, die in den Zuständigkeitsbereich des Gerichts fallen“, sagte Khan vor Reportern in Butscha. Und er bezeichnete die gesamte Ukraine am Mittwoch als „Tatort“. Es sei wichtig, „den Nebel des Krieges zu durchdringen, um auf die Wahrheit zu stoßen“, sagte der Chefankläger. Erforderlich seien „unabhängige und unvoreingenommene Untersuchungen“. Deshalb arbeite auch ein Forensikerteam des Strafgerichtshofs in Butscha, „Damit wir wirklich sicherstellen können, dass wir die Wahrheit von Fiktion trennen.“

Angriffe auf Spitäler und Schulen

Auch ein am Mittwoch veröffentlichter Bericht der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) spricht von zahlreichen Hinweisen auf schwere Menschenrechtsverletzungen der russischen Truppen seit ihrer Invasion der Ukraine. Er nennt unter anderem Angriffe auf Spitäler, Wohnhäuser, Schulen und die Wasser- und Stromversorgung.

(APA/Reuters/red.)