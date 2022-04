30.000 Frankfurt-Fans in Barcelona erwartet

Vor sechs Jahren drohte Frankfurt der Absturz in die Zweitklassigkeit - nun wartet ein "Jahrhundertspiel" im Camp Nou.

Eine Woche nach dem 1:1 im Viertelfinal-Hinspiel will die Eintracht den FC Barcelona aus der Europa League werfen. Rund 30.000 Fans werden in Barcelona erwartet, Spieler und Verantwortliche kündigten schon den nächsten Coup an. In wichtigen Rollen beteiligt sind mit Abwehrchef Martin Hinteregger und Coach Oliver Glasner zwei Österreicher.

"Es kann nur ein Ziel geben, nämlich den Aufstieg ins Halbfinale. Dafür brauchen wir zumindest ein Unentschieden. Uns ist bewusst, dass es eine schwierige Aufgabe ist", sagte Glasner am Mittwoch bei der Pressekonferenz in Barcelona. "Wir gehen mit sehr, sehr viel Respekt vor dem FC Barcelona ins Spiel. Wir freuen uns auf einen wunderbaren Europa-League-Abend", sagte der Oberösterreicher.

Optimistisch zeigte sich auch Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche. "Wir fahren da hin und schlagen die." Im Fußball-Tempel mit 95.000 Plätzen erwartet Krösche eine Stimmung wie bei einem Heimspiel. "Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass unsere Jungs mehr Stimmung machen und deutlich lauter sind als die Barça-Fans!", sagte Krösche der "Bild"-Zeitung. Vor der Partie um 21.00 Uhr (live ServusTV und Sky) am Donnerstag ist ein Fanmarsch von der Stadt zu dem legendären Stadion geplant. Die Eintracht-Anhänger sollen in weißer Kleidung erscheinen.

Die Profis um Hinteregger und Torhüter Kevin Trapp können vereinsintern zu Legenden werden, wenn sie die gigantische Prüfung im Camp Nou bestehen. Trotz Tristesse in der Bundesliga mangelt es den Profis von Glasner nicht an Selbstvertrauen. So kündigte Trapp direkt an: "Wir werden uns nicht auf ein Elfmeterschießen vorbereiten, weil wir in Barcelona so spielen wollen, dass wir direkt weiterkommen."

Barcelonas eigentlich für die Champions League gebautes Team und sein Trainer Xavi Hernandez hoffen darauf, das missliche Hinspiel vergessen machen zu können. Als Trumpf nannte Xavi die eigenen Fans, das Stadion und auch den speziellen Rasen. "Marc hat mir erzählt, dass im Camp Nou gefühlt Wasserpfützen auf dem Platz sind, so nass ist er. Ein kleiner Unterschied wird es vielleicht sein", sagte Trapp mit Bezug auf ein Gespräch mit seinem Torhüterkollegen Marc-André ter Stegen, der für Barça spielt.

Schon davor (18.45 Uhr/live ORF 1) will RB Leipzig mit Konrad Laimer im Rückspiel bei Atalanta Bergamo ins Halbfinale einziehen. Die Sachsen gehen mit einem 1:1 aus dem ersten Duell im Gepäck in die Partie. Die seit zwölf Spielen unbesiegte Truppe gilt gegen das in dieser Saison heimschwache Atalanta als leichter Favorit. Für Leipzig wäre es der erste Einzug ins Halbfinale der Europa League. "Das hat eine große Bedeutung", betonte Stürmer Yussuf Poulsen. "Wir wollen probieren, in einem Endspiel die Möglichkeit auf einen Titel zu haben."

In den K.o.-Spielen der Conference League haben vier Österreicher mit ihren jeweiligen Clubs die Chance auf den Semifinal-Aufstieg. Feyenoord Rotterdam (Gernot Trauner) gastiert bei Slavia Prag (Hinspiel 3:3), PAOK Saloniki (Stefan Schwab, Thomas Murg) muss einen 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel gegen Olympique Marseille wettmachen, und PSV Eindhoven empfängt Leicester City (0:0). Philipp Mwene wird bei den Niederländern allerdings voraussichtlich verletzungsbedingt fehlen. Die AS Roma läuft im Heimspiel gegen den Außenseiter Bodö/Glimt ebenfalls einem 1:2 hinterher.

(APA)