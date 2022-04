Voestalpine verkauft 80 Prozent ihres Texas-Werks

Der Linzer Stahlkonzern trennt sich von seinem Roheisenwerk in Texas. 80 Prozent der Anlage in Corpus Christi gehen für 610 Millionen Euro an ArcelorMittal.

Der börsennotierte Stahltechnologiekonzern voestalpine zieht sich mehrheitlich aus seinem Roheisenwerk in Texas zurück. 80 Prozent seiner Anteile an der Fertigung der Eisenpellets (HBI, Hot Briquetted Iron) in Corpus Christi werden um 610 Millionen Euro. Käufer ist ArcelorMittal.

Mit der Partnerschaft „sichert sich der Konzern darüber hinaus einen langfristigen Liefervertrag von jährlich 420.000 Tonnen des dort produzierten Hot Briquetted Iron“, heißt es in der Aussendung des Konzerns vom Donnerstag. Die Produktionskapazität des HBI-Werks beträgt rund zwei Millionen Tonnen pro Jahr.

„Mit dieser Transaktion sichern wir uns langfristig HBI, können das Geschäftsmodell in Texas mit unserem Partner weiterentwickeln und unsere Pläne zur Dekarbonisierung und grünen Stahlproduktion erfolgversprechend fortsetzen", kommentiertHerbert Eibensteiner, CEO der voestalpine AG, den Schritt. „Der Kaufpreis ist darüber hinaus deutlich höher als der Buchwert“, betont er.

Die HBI Anlage in Texas wurde 2012 präsentiert und ging vier Jahre später in Betrieb. Die Errichtungskosten betrugen rund 870 Millionen Euro.

(Red.)