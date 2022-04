Trotz Geständnis keine Haft für Cuba Gooding Jr.

Schauspieler Cuba Gooding Jr. vor Gericht in New York.

Dem Oscar-Preisträger Cuba Gooding Jr. wird mehrfach sexuelle Gewalt vorgeworfen. Nun hat er vor Gericht eingeräumt, eine Frau gegen ihren Willen geküsst zu haben, zwei weitere habe er begrapscht.

Oscar-Preisträger Cuba Gooding Jr. zeigte sich geständig. In einem Verfahren wegen Belästigungsvorwürfen hat der 54-Jährige nun seine Schuld eingeräumt. Im Gegenzug für das Eingeständnis kommt der Schauspieler voraussichtlich um eine Freiheitsstrafe herum, wie die „New York Times“ und andere US-Medien am Mittwoch berichteten.

Vor einem Gericht in New York räumte Gooding ein, im Jahr 2018 in einem Club in Manhattan einer Frau einen Kuss auf den Mund aufgezwungen zu haben, wie „Deadline.com“ unter Berufung auf Gerichtsakten berichtete. Demnach bekannte er sich dazu, zwei weitere Frauen begrapscht zu haben.

Verhaltenskurse statt Haft

Nach Anordnung des Gerichts muss Gooding Jr. mehrere Auflagen befolgen, etwa die seit 2019 laufenden Verhaltenskurse für sechs Monate fortsetzen. Ansonsten drohe ihm ein Jahr Haft, hieß es.

Seit Jahren sieht sich der Oscar-Preisträger Vorwürfen ausgesetzt. Im Juni 2019 hatte er sich der Polizei gestellt, nachdem eine Frau Belästigungsvorwürfe erhoben hatte. Zunächst bestritt Gooding die Vorwürfe und plädierte vor Gericht auf „nicht schuldig“, worauf mehr als 20 weitere Frauen angaben, von ihm begrapscht, gegen ihren Willen berührt oder sogar vergewaltigt worden zu sein. Viele davon sind allerdings verjährt, also zu lange her, um noch strafrechtlich verfolgt werden zu können.

Mit einem Oscar wurde Gooding Jr. im Jahr 1997 für seine Rolle in „Jerry Maguire - Spiel des Lebens“ als bester Nebendarsteller ausgezeichnet.

(APA/red)