Schwanger und selbstbestimmt - Rihanna am Cover der „Vogue“ 

(c) Getty Images for Gucci (Jacopo M. Raule)

A$AP Rocky und Rihanna bei der Modenschau von Gucci in Mailand, freilich in der ersten Reihe.

Nicht nur am Cover des Modemagazins schlechthin, auch in sozialen Netzwerken zeigt die Sängerin, wie Modeaffinität und Mamawerden zusammengehen.

Kaum ein Foto hat in den letzten Monaten für so viel Aufregung gesorgt, wie die schwangere Rihanna im pinken Mantel, mit schweren Ketten - bauchfrei. Geschickt hat die Popikone so die Baby-News verkündet, freilich überschlug man sich im Internet vor Begeisterung. Das ist nun zehn Wochen her.

Seitdem ist kaum eine Woche vergangen, in der die Sängerin nicht mit exaltierten Outfits punktete, ob ganz in Schwarz oder im Animalprint. Der Bauch stets entblößt, was den Jubel unter Fans ins Unermessliche steigen ließ. Im Crop-Top aus Latex und übergroßem lila Pelzmantel erschien sie zur Gucci-Show in Mailand, später im Dior-Negligé zur Pariser Modewoche.





Ganz unverhofft erscheint die 34-Jährige jetzt - wobei Szenekennerinnen vermutlich darauf warteten - am Cover der US-amerikanischen „Vogue“. Wieder überschlägt man sich im Internet vor Begeisterung. „Queen“ und „Legend“ ist da zu lesen oder „Name a better duo“. Mehr als 5 Millionen Likes erzielte das Bild auf „RiRis", wie sie von Fans genannt wird, eigenem Instagram-Kanal.

Der Bauch als Protagonist des Shootings, in Spitze gehüllt und mit Steinchen bestückt. Aufgenommen wurden die Bilder von einer der bekanntesten Fotografinnen weltweit, Annie Leibovitz.

Vor modisch gewagten Umstandslooks scheint die Sängerin jedenfalls nicht zurückzuschrecken. Im begleitenden Interview zum „Vogue“-Shooting sprach Rihanna über ihre turbulenten letzten Monate und den Grund, warum sie ihren Körper betont, anstatt ihn zu verstecken.

„Als ich erfuhr, dass ich schwanger bin, dachte ich mir, ich werde auf keinen Fall in einer Umstandsmodeabteilung einkaufen gehen. Tut mir leid - es macht einfach zu viel Spaß, sich in Schale zu werfen“, sagte sie dort. „Ich werde nicht zulassen, dass dieser Teil verschwindet, nur weil sich mein Körper verändert.“ Die Fotos von Leibovitz zeigen den Babybauch im dramatisch verschleierten Jean Paul Gaultier Couture-Kleid, einer gecroppten, roten Rick Owens Jacke und einem langen Rock sowie einem kuscheligen Marc Jacobs-Mantel in Kombination mit ihrem eigenskreierten Savage X Fenty-Slip.

Die Schwangerschaft zu verstecken, käme für sie nicht infrage. „Mein Körper macht gerade unglaubliche Dinge, und ich werde mich dafür nicht schämen“, sagte sie. „Diese Zeit sollte sich feierlich anfühlen.“

(evdin)