Maske fällt im Handel, Gültigkeit des Grünen Passes wird verlängert

Der Gesundheitsminister lädt kurzfristig zur Pressekonferenz. Das Thema: die Anpassung der Corona-Maßnahmen für die kommenden Monate.

Er sei als Gesundheitsminister angetreten, um in die Bekämpfung der Pandemie „Ruhe und Ordnung hineinzubekommen“, sagte Johannes Rauch (Grüne) am Donnerstag bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz. Und setzte mit einem Rückblick fort: Anfang März habe man 60.000 Neuinfektionen pro Tag registriert und rund 3000 Personen in Krnakenhäusner gehabt. „Das Personal war an den Grenzen des Leistbaren angelangt.“ Daher habe man die Maskenpflicht für Innenräume verordnet. „Jetzt hat sich die Lage deutlich entspannt“, so Rauch, „und das wird allen Prognosen nach in den nächsten Tagen und Wochen so bleiben - das heißt: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Erleichterungen."

Diese lauten wir folgt:

Ab Karsamstag gilt die FFP2-Maskenpflicht nur noch in Bereichen, „die alle Menschen aufsuchen müssen, weil sie es sich nicht aussuchen können“ - folglich in Lebensmittelgeschäften, in öffentlichen Verkehrsmitteln, bei Ärztinnen und Ärzten oder in Apotheken.





Auch in Pflegeheimen und Spitälern gelte „weiterhin eine Maskenpflicht und 3-G“ (Personen müssen gegen das Coronavirus geimpft, von einer Covid-19-Erkrankung genesen oder negativ auf eine Infektion getestet sein), sie fällt hingegen im Handel sowie in Kultur- und Freizeiteinrichtungen.





Die Lockerungen gelten vorerst bis 8. Juli.





Die Gültigkeit des Grünen Passes wird verlängert - und zwar von neun auf zwölf Monate.

Noch bis Samstag gilt die Maskenpflicht in sämtlichen Innenräumen. In Clubs und bei größeren Veranstaltungen besteht die Wahlmöglichkeit zwischen Maskenpflicht und der 3-G-Regel.

Nur in Wien gelten strengere Regeln: In der Gastronomie herrscht 2-G (nur Geimpfte oder Genesene haben Zutritt). Der Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) hat für heute, 14:30 Uhr, eine Pressekonferenz angekündigt.

