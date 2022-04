Mumifizierte Leichen eines Ehepaares in der Provinz Udine entdeckt

Der Tod des Paares dürfte mehrere Monate zurückliegen. Ursache könnte ein Gasleck gewesen sein.

Die mumifizierten Leichen eines älteren Ehepaares sind in einem Haus in Campoformido in der Provinz Udine entdeckt worden. Laut einer ersten Untersuchung liegt der Tod der 72-Jährigen und ihres Mannes (66) mehrere Monate zurück, wahrscheinlich sogar bis zum Herbst, berichteten lokale Medien am Donnerstag. Vermutlich war ein Gasleck die Todesursache.

Das Paar hatte öfters längere Zeit im Ausland verbracht. Aus diesem Grund waren die Angehörigen nicht beunruhigt, dass sie mehrere Monate lang keinen Kontakt zu den beiden Pensionisten hatten. Als ein Familienmitglied das Paar allerdings länger nicht kontaktieren konnte, wurde die Feuerwehr gerufen, die die Eingangstür gewaltsam öffnete.

Ähnlicher Fall in Triest

Vor zwei Wochen war in Triest die mumifizierte Leiche einer italienischen Pensionistin gefunden worden, die schon vor mehreren Jahren gestorben war. Die Leiche wurde von Beamten der Fürsorgeanstalt INPS in einer Wohnung in Triest gefunden. Diese suchten Beweise, dass die 1933 geborene Rentnerin noch am Leben war und entdeckten die Leiche zusammen mit jener ihrer Katze. Auf dem Küchentisch der Wohnung wurden Lebensmittel mit Ablaufdatum 2018 gefunden. Laut Medizinern sei die Frau schon seit Jahren tot.

Im Februar war eine 70-jährige Italienerin mindestens zweieinhalb Jahre nach ihrem Tod in ihrer Wohnung in der Nähe von Como entdeckt worden. Die stark verweste Leiche wurde von der Feuerwehr in einem Sessel im Wohnzimmer gefunden. Die Pensionistin lebte allein in einem Einfamilienhaus und war seit mindestens September 2019 nicht mehr gesehen worden. Sie starb vermutlich an einem Herzinfarkt, sagte ein Gerichtsmediziner.

(APA)