Mussolini bleibt Ehrenbürger der italienischen Stadt Carpi

Der Gemeinderat lehnte den Antrag des sozialdemokratischen Bürgermeisters ab. Die Rücknahme der Ehrenbürgerschaft des faschistischen Diktators scheitert.

Der faschistische Diktator Benito Mussolini bleibt Ehrenbürger von Carpi, einer Stadt in der Provinz Modena. Vergebens versuchte der sozialdemokratische Bürgermeister der 72.000-Einwohner-Gemeinde, Alberto Bellelli, die Rücknahme der Auszeichnung durchzusetzen. Er scheiterte am Veto der oppositionellen Stadtratsmitglieder, wie italienische Medien am Freitag berichteten.

98 Jahre nachdem die Stadt Carpi Mussolini die Ehrenbürgerschaft erteilt hatte, reichten im Gemeinderat die 16 Stimmen für den Beschluss des Bürgermeisters nicht aus, um dem faschistischen Diktator die Auszeichnung zu entziehen. Die Stadträte aus den Reihen der oppositionellen Mitte-Rechts-Parteien riefen den Bürgermeister auf, sich mit "aktuellen Dringlichkeiten" zu befassen und nicht mit Themen, "die Jahrzehnte zurückliegen".

Ehrenbürgerschaft „unangemessen"

Bei der Vorstellung seines Antrags hatte der Bürgermeister von Carpi bei einer fast dreistündigen Diskussion, die der Abstimmung vorausging, betont, er halte die Staatsbürgerschaft Mussolinis angesichts der antifaschistischen Tradition der Stadt für "unangemessen".

Die Debatte über die Ehrenbürgerschaft Mussolini ist nicht neu. Mehrere Gemeinden in Italien hatten während des faschistischen Regimes Mussolini die Ehrenbürgerschaft zugesprochen. Viele Städte hatten dies später widerrufen, andere nicht. Zu ihnen zählt auch Salò am Gardasee. Der Gemeinderat der lombardischen Kleinstadt, die von 1943 bis 1945 Sitz des faschistischen Marionettenregimes unter Mussolini war, lehnte 2020 mit breiter Mehrheit einen Antrag der Mitte-Links-Parteien ab, mit dem die Abschaffung der Ehrenbürgerschaft des Duce gefordert worden war.

Sicherheitskräfte bei Gemeinderatssitzung

In Saló wurde der italienische Diktator nach seiner Entmachtung in Rom 1943 von Hitler-Deutschland als Führer des Marionettenregimes "Italienische Sozialrepublik" installiert. Wegen erwarteter Proteste waren bei der gestrigen Gemeinderatssitzung Sicherheitskräfte anwesend. Nach dem Vormarsch der Alliierten hatte Deutschland 1943 Mussolini als Präsident der Republik Saló eingesetzt. Der Kleinstaat bestand de facto zwischen dem 23. September 1943 und dem 25. April 1945 und führte den Zweiten Weltkrieg bis zum Ende auf Seiten Deutschlands und der Achsenmächte weiter. Im April 1945 wurde der Duce von Widerstandskämpfern am Comer See erschossen und mit dem Kopf nach unten in Mailand aufgehängt.

