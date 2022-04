Wird Notre-Dame schöner denn je?

1000 Eichen, erstaunliche Funde und die Frage: Braucht Paris eine Dombauhütte wie Wien? Wie drei Jahre nach dem Brand der Wiederaufbau vonstattengeht.

Notre-Dame brennt wieder! Gottlob nur im Kino. Regisseur Jean-Jacques Annaud, 78, der 1986 mit „Der Name der Rose“ einen cineastischen Welterfolg lanciert hatte, präsentierte in Frankreich sein neues Filmepos. Feuerwehrmänner sind die Helden, aber Politiker wie Präsident Macron und die Pariser Bürgermeisterin Hidalgo spielen ebenfalls in kurzen Sequenzen mit. Die Produktion stützt sich auch auf Tausende Amateurvideos. Dennoch merkten Kritiker an, sie sei mehr Fiktion als Doku.

Stundenlang brannte Notre-Dame am 15. April 2019, den Filmregisseur Annaud hier „rekonstruiert“. Der erste Alarm um 18.20 Uhr. Noch kann kein Feuer entdeckt werden. Eine Viertelstunde später melden Passanten aufsteigenden Rauch. Die Feuerwache, nur 850 Meter von der Kathedrale entfernt, braucht im Verkehr auf den großen Quais 25 Minuten bis zum Gotteshaus auf der Seine-Insel. Um 19.50 Uhr geht ein Schrei durch die umstehende Menschenmenge: Der Hahn auf dem Vierungsturm ist auf das Dach gestürzt, der Turm fällt.