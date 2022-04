Alle glücklichen Familien gleichen einander, jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich.“

Das Anna-Karenina-Prinzip, benannt nach der Eröffnungssentenz des Tolstoi-Romans, ist so universal, dass es auf jeden zutrifft.

Glück und Unglück liegen in der First Family der USA nah beieinander. In diversen Wahlkämpfen sind die Tragödien des Biden-Clans bis in jede Pore ausgeleuchtet worden – der tödliche Autounfall seiner ersten Frau und der Baby-Tochter, das Überleben der beiden Söhne, der letale Hirntumor des einen und die Alkohol- und Drogensucht des anderen. Alles schien gesagt, x-fach erzählt von „Uncle Joe“ himself, einem großen Trauerredner vor dem Herrn.

Nun hat Valerie Biden, die jüngere Schwester, beste Freundin, rechte Hand, Ersatzmutter seiner Buben und Wahlkampfmanagerin in Personalunion, ihre Version der Biden-Story im Buch „Growing Up Biden“ ausgebreitet. Sie schildert die engen Familienbande und die irischen Wurzeln; die Mutter, deren Credo der zweite katholische US-Präsident nach Kennedy stets zitiert: „Bleibt stark im Glauben.“ Die Verehrung für den Papst. Seine Vorliebe für Eis und die Abneigung gegenüber Alkohol, weil einige Onkel und Tanten zu tief ins Glas geschaut haben. Blut ist dicker als Wasser, Wein und Schnaps. Glücklich, wer eine solche Schwester hat. (vier)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.04.2022)