Warum Japans Börse unterschätzt wird

(c) Caio Kauffmann

Hohe Marktschwankungen, harte Lockdowns in China: Manch ein Anleger meidet deshalb auch die Börse in Tokio. Zu Unrecht, findet Marktexperte Andrew Harvie.

Wien. Der Start ins Börsenjahr 2022 war turbulent und offenbar ein Vorbote für den weiteren Jahresverlauf. Die Schwankungen haben sich fortgesetzt, die Gründe dafür sind vielfältig. Die Zinswende, die aufgrund der steigenden Inflation allmählich eingeläutet wird, belastet vor allem Wachstumswerte, wobei viele solcher Titel an der US-Technologiebörse Nasdaq gelistet sind. In Europa beunruhigt insbesondere der Ukraine-Krieg viele Anleger – auch in wirtschaftlicher Hinsicht, weil sich damit die Rohstoffkosten für die meisten Unternehmen kräftig verteuern.

Umso mehr kann sich der Blick auf Chancen in einer weiteren Industrienation lohnen, die derzeit weder direkt vom Konflikt noch von steigenden Leitzinsen betroffen ist: Japan. Und dennoch ist die Region bei manch einem internationalen Investor zuletzt ins Hintertreffen geraten. Worauf ist dieser Umstand zurückzuführen? Andrew Harvie, Client Portfolio Manager für globale Aktien beim US-Vermögensverwalter Columbia Threadneedle Investments, begründet dies mit dem pauschalen Vorurteil, Japans Unternehmenslandschaft sei insbesondere von Chinas Konjunkturentwicklung stark abhängig, wie er im Gespräch mit der „Presse“ konstatiert.